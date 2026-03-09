La pena que podría enfrentar la maestra acusada de obligar a una niña a comerse su propio vómito y la coerción que pide el MP

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

La titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías, afirmó este lunes que la maestra acusada de maltratar y obligar a una niña de dos años a comerse su propio vómito en un centro de cuidado infantil donde laboraba podría enfrentar hasta 30 años de prisión, dependiendo de si los hechos llegan a tipificarse como tortura.

“Pudieran alcanzar incluso unos 30 años, dependiendo de si alcanza lo que tuviera que ver con la tortura... Debemos verificar muy bien cuáles son las circunstancias del hecho, pero evidentemente que si alcanza lo que tiene que ver con actos de tortura o barbarie, eso va a implicar, claro que sí, la sistematización de las situaciones que se fueron presentando: si habían ocurrido situaciones previamente, cuáles fueron las circunstancias que se dieron, cuáles eran las cosas que se daban, las acciones que se iban dando previamente o cuáles fueron las acciones que se dieron ese mismo día. Todo va a depender de la gravedad del hecho y de todo lo demás”, manifestó la magistrada.

Asimismo, al ser preguntada sobre la investigación en torno al caso, Diná Llaverías respondió que no puede ofrecer detalles debido a que se trata de un proceso en curso y es necesario proteger la identidad de los niños, niñas y adolescentes.

“Hay una fiscalía que está a cargo de la investigación del proceso, que le correspondería en su momento dar las informaciones que correspondan, cuando no afecte el curso de la investigación”, explicó.

De igual forma, la procuradora instó a las instituciones educativas públicas y privadas a verificar cuidadosamente a quiénes se coloca a trabajar con niños, niñas y adolescentes, al señalar que estas personas deben pasar por procesos rigurosos de evaluación y selección antes de asumir esas funciones.

“Se supone que, a través de los instrumentos internacionales y locales, todas las personas que trabajan con niños, niñas y adolescentes tienen que ser especialistas para trabajar con esa población. ¿Son especialistas? ¿Están entrenados para trabajar con esa población, en esos cursos, en esos grados? Si no son especialistas, ya sabemos que hay algún tipo de falencia, algún tipo de debilidad”, dijo.

“Entonces todos y todas nosotros, ustedes como medios de comunicación, tenemos que estar atentos a quiénes son las personas que están trabajando con nuestra población especialmente vulnerable, que son los niños, niñas y adolescentes”, agregó Olga Diná Llaverías.

Que pide el Ministerio Público

La profesora imputada fue identificada como Yamelsy Matos Beltré, de 25 años de edad, quien fue arrestada con orden judicial al entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones en su contra iniciaron tras la amplia difusión de un vídeo la pasada semana en las redes sociales, que capta el momento en que maltrata a la niña en el centro de atención infantil.

El órgano persecutor solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este que se imponga prisión preventiva como medida de coerción contra la docente. La audiencia fue fijada para este martes en horas de la mañana.