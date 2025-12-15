Cientos asisten a 4ta edición “Neiba Ciudad de Dios y Tierra de Bendición”

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cientos de personas asistieron a la 4ta edición de “Neiba Ciudad de Dios y Tierra de Bendición”, un evento realizado por la Asociación de Ministerios Evangélicos del Municipio de Neiba (ASOMEMUNE), entidad que integra a los pastores de las iglesias evangélicas de esta ciudad, con la colaboración y coordinación del Ayuntamiento Municipal.

A esta actividad, realizada cada segundo sábado del mes de diciembre de cada año, en cumplimiento a la resolución municipal 15-2022, acudieron personalidades del ámbito religioso y político de varias provincias del país, entre ellas, Independencia, Barahona, Elías Piña, San Juan, Azua, María Trinidad Sánchez y Santo Domingo.

El evento considerado como exitoso, contó con la participación del pastor Silvio Peña, pastora Amarilis Ferreras y el pastor Eligio Méndez, quienes expusieron la Palabra de Dios al público presente, en la adoración, participaron, Tomas Fénelon, Ángela Medina, Ministerio Asambleas de Dios y el Ministerio Genuinos, así como presentaciones de danzas.

Autoridades y lideres religiosos frente a los presentes

Estuvo presente el pastor Miguel Vásquez, presidente del Ministerio “República Dominicana Nación de Dios”, Rafael Ogando, presidente de la confraternidad de pastores de El Cercado-San Juan de la Maguana, Miguel Mesa, presidente de la confraternidad de pastores de Oviedo-Pedernales, todos con una amplia comitiva, entre otros.

“En República Dominicana ya tenemos 21 provincias y más de 80 municipios declarados como Ciudad de Dios”, dijo Miguel Vásquez, al tiempo de entregar a las autoridades, la proclama de “Puerto Rico Nación de Dios”, con el propósito de motivarles a que desde el Senado y la Cámara de Diputados, se impulse la declaración de “República Dominicana Nación de Dios”.

Asistencia de Autoridades

A este importante evento, asistieron, el senador por Bahoruco, Guillermo Lama, y los diputados, Juan Bolívar Cuevas Davis y Olfanny Méndez, así como el alcalde municipal, Yadel Suberví. Además de su presencia, las referidas autoridades también contribuyeron con su aporte para garantizar la realización de esta actividad.

4ta edición de “Neiba Ciudad de Dios y Tierra de Bendición”

Entrega de Reconocimientos

Asimismo, fueron reconocidas unas 26 personas del ámbito evangélico y personas que apoyaron la realización del evento en esta ciudad, por su decisión de aceptar al Señor Jesucristo durante su niñez y juventud, por ser ejemplo de superación, así como por su perseverancia en el camino del evangelio.

La directiva de la Asociación de Ministerios Evangélicos de Neiba, dirigida por el pastor Fernando Montes de Oca, al catalogar como exitosa la celebración de esta actividad, agradeció a todos los que se unieron a apoyar desde las diferentes comisiones de coordinación, y a los que asistieron de otras provincias, por su disposición de unirse a esta fiesta municipal.