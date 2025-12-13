“Fumata Blanca” ¡Habemus Papa!

Publicado por Carmen Heredia de Guerrero Creado: Actualizado:

Una maravillosa imagen proyectada en el escenario, nos transporta a la Basílica de San ¨Pedro, en Roma, el humo blanco que sale de la “Fumata” inunda la Sala Ravelo, señal de que “Habemus Papa” … “Habemus Teatro” … Buen Teatro.

La obra “The Pope” del dramaturgo neozelandes, Anthony McCartem, llevada al cine como “The Two Popes”, nos llega en una producción y dirección de Guillermo Cordero, bajo el título de “Habemus Papa”, excelente adaptación del teatrista y traductor, José Emilio Bencosme Zayas.

Por primera vez la tecnología digital, como elemento escenográfico, ha sido utilizada durante todo el desarrollo de la obra, convirtiéndola en un espectáculo visual impresionante.

La obra de McCartem, aunque se basa en un momento histórico de la iglesia católica, la renuncia por su avanzada edad y el deterioro de su salud, del Papa Benedicto XVI -Joseph Ratzinger- y la consagración del nuevo Papa Francisco, -Jorge Mario Bergoglio-, su obra es una ficción, basada en una supuesta conversación entre el Papa y el Cardenal.

El brillante argumento nos permite conocer la visión encontrada de estos dos personajes, sus diferentes puntos de vista sobre la fe y la misión de la iglesia católica. El Papa Benedicto XVI, filósofo, erudito, es conservador, el Cardenal y futuro Papa es un Jesuita liberal.

Las imágenes nos llevan hasta Castel Gandolfo, residencia papal, allí conocemos al Papa, la belleza del lugar y su entorno bucólico. El Papa tiene un intérprete excepcional, Pepe Sierra, su tono grave, reflexivo, nos acerca al personaje, a su humanidad, con momentos de hilaridad provocados por Sor Petra, la monja asistente, interpretada por la histriónica y encantadora, Elvira Taveras.

Allende los mares la escena cambia, el contrastante es evidente, nos lleva hasta el barrio donde reside el Cardenal Bergoglio, en su natal Buenos Aires.

El actor Guillermo Cortines, con un moderado acento porteño, y un gesto elocuente, transmite la sensibilidad del futuro Papa -a lo que no aspira- cuyo entorno, el barrio marginal, y sus gentes, han sido motivos para su reflexión sobre la pobreza, la desigualdad, y el papel cuestionable asumido por la iglesia a través de los años.

Su conversación con Sor Leticia, acentúan más sus convicciones; la actriz Karina Larrauri, asume a cabalidad la timidez del personaje. Dos sacerdotes, adicionan a la escena, en la piel de los actores, Vic Gómez y Héctor Then. Bergoglio recibe una carta del Papa invitándolo a presentarse en el Vaticano, toma el camino hacia Roma…todo cambiará para él.

Las escenografías digitales recrean ambientes, nos transportan, expanden las posibilidades creativas de la puesta en escena, Guillermo Cordero, dirige, pauta las transiciones y el ritmo, elemento sensible de la percepción del espectáculo, los actores crean su propio ritmo, cada escena es un deleite visual.

El Papa y el Cardenal llegan a la Basílica de San Pedro y desde su nave central, acompañados por la Guardia Suiza, son conducidos a la Capilla Sixtina. Colocados uno frente al otro y teniendo como especie de testigo el maravillo mural “La creación de Adán”, de Miguel Ángel, se produce un diálogo trascendental.

Los personajes con visiones contrapuestas del mundo, de la vida, de la Iglesia, en la medida que avanza el diálogo, empatizan, lo que es logrado en la escena, por la conexión intangible entre los intérpretes.

Dos actuaciones orgánicas, con sus particularidades, miradas y silencios cómplices, gestualidad elocuente y una interacción permanente con el público, Pepe Sierra y Guillermo Cortines logran momentos de gran emotividad, alcanzando un peldaño cimero en sus dilatadas carreras artísticas.

Tras las cámaras un equipo ejerce una misión fundamental, la envolvente música, producida por Pipeline Junior Lomba, las luces diseñadas por Ernesto López, el vestuario, diseños de Patricia Huertas y Manolo Alta Costura, son partes de la belleza del todo escénico.

El Papa emérito Benedico XVI, y Bergoglio, convertido ya en el Papa Francisco, en una bellísima y emocionante escena saludan a la muchedumbre congregada en la Plaza San Pedro, momento histórico en que dos papas ejercen en el Vaticano. Los actores, actrices y el director, reciben el aplauso del público, definitivamente…“Habemus Teatro”.