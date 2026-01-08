Tribunal Superior Electoral conmemorará su décimo cuarto aniversario; Conozca las actividades

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Tribunal Superior Electoral (TSE) conmemorará su décimo cuarto aniversario de su creación con un programa de actividades que se desarrollará los días 14, 15 y 16 de enero de 2026, con el propósito de resaltar su labor y su trascendencia en la administración de la justicia electoral y el fortalecimiento del sistema democrático de la República Dominicana.

Las actividades conmemorativas inician el miércoles 14 de enero, a las 10:00 de la mañana, cuando el pleno del TSE depositará una ofrenda floral en el Altar de la Patria, en honor a los Padres de la Patria: Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, como simbolismo del compromiso de la Alta Corte con los valores democráticos defendidos por los próceres y reafirmar su rol como Tribuna de la Democracia.

El jueves 15 de enero, a las 11:00 de la mañana, el TSE celebrará su Audiencia Solemne en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia. En ese escenario, donde el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del Tribunal, presentará su informe de rendición de cuentas correspondiente al período 2024-2025, y un resumen de los cuatro años, en el que destacará los principales logros institucionales, los desafíos enfrentados y las proyecciones de la Alta Corte en este segundo mandato.

Las actividades conmemorativas culminarán el viernes 16 de enero con un encuentro con los colaboradores del Tribunal. Durante esta actividad, el magistrado Camacho, junto a los jueces titulares Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García, compartirán con el personal en reconocimiento a su dedicación, esfuerzo, compromiso y entrega en el cumplimiento de las funciones del TSE.

De conformidad con la Constitución de la República Dominicana, el Tribunal Superior Electoral fue creado en el año 2011 con el mandato de juzgar y decidir de manera definitiva los asuntos contenciosos electorales, las rectificaciones de actas del Estado Civil y los cambios de nombre.

Asimismo, el TSE tiene la responsabilidad de conocer y dirimir los conflictos que surjan dentro de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, o entre estos, garantizando siempre el respeto a los principios democráticos y de justicia que rigen la nación.