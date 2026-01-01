Coalición busca salvar la cuenca del Río Higuamo

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La directora ejecutiva de la Coalición Multisectorial para Conservación de la Cuenca del Río Higuamo, Cesarina Aquino Rivas, dijo que esa entidad desde su creación en el 2007, ha venido trabajando en la solución de la contaminación que por décadas afecta al río, y que están desarrollando programas para su rescate.

Indicó que producto de esa labor y los monitoreo del agua, hay un resultado claro de que la calidad del agua del río Higuamo ha mejorado considerablemente, por lo que están en constante seguimiento en procura de que ese importante río de la zona Este esté limpio, sano y seguro.

Aquino Rivas entiende que los principales daños ambientales que afectan al río son, el hacinamiento humano, no solo por las viviendas de sus márgenes que son vulnerables, sino también porque existen muchos desagües y el mal manejo de los residuos en la desembocadura, el alto componente de los productos químicos que se utiliza para la agricultura y otros factores que causan su contaminación.

Dijo que además, la construcción inadecuada de las casas en la orilla del río sin ningún tipo de higiene, así como los mosquitos y otras situaciones que producen diversas enfermedades, afecta en gran manera la salud de sus habitantes.

Aquino Rivas, manifestó que sería de gran importancia que el presidente Luis Abinader haga un recorrido por el río Higuamo y vea personalmente su belleza y conservación excelente para el ecoturismo y desarrollo de actividades, por lo que le hace a través de este medio la invitación y desde ahí inicie un efectivo trabajo de saneamiento tal y como el Gobierno lo ha hecho en otros ríos del país.

Explicó que en la actualidad todas las empresas que son miembro y aliadas de la Coalición Multisectorial para la Conservación de la Cuenca del Río Higuamo, cuentan con permiso legal de operaciones, sistema de tratamiento de aguas residuales y contratan empresas gestoras para el manejo de los residuos, por lo que asegura que todas cumplen con las normativas ambiental, adicional a las acciones que ejecutan de responsabilidad social y las actividades que hacen a través de la Coalición.

Entiende que lo que hace falta es conocer y educar a la población para que conozca qué recurso tan importante tiene y de qué manera pueden ayudar a conservarlo y darle el cuidado requerido. Dijo que conociendo el río, a partir de ahí surgen ideas e iniciativas y programas permanentes para su conservación.

La dirigente ambiental sostuvo que la Coalición está canalizando recursos para trabajar con la situación del río Higuamo, pero que no se han olvidado del río Soco que también necesita atención, así como el área protegido de la Laguna de Mallén uno de los lugares de más belleza que tienen San Pedro de Macorís.