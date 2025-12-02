Tras la protesta haitiana, ¿cómo reaccionan los comerciantes en Dajabón a las medidas de Aduanas?

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

Pese a las movilizaciones de haitianos, comerciantes dominicanos mostraron su apoyo a las medidas de la Dirección General de Aduanas en Dajabón, ya que buscan fortalecer el comercio fronterizo entre Haití y la República Dominicana, y que cada disposición que se toma se realiza en el marco de la legalidad.

El presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Fronterizo de Dajabón, Freddy Morillo, dijo que los mercaderes están apoyando las medidas que está tomando Aduanas para que pueda fluir el comercio fronterizo.

“El colector de Aduanas de aquí de Dajabón está tomando las medidas correspondientes para que el comercio fronterizo siga floreciendo, que es lo que queremos; nosotros, en ese sentido, estamos apoyando todas las medidas que se están emanando del colector de Aduanas para que fluya el comercio y que los comerciantes logremos empoderarnos comercialmente”, dijo Morillo.

El alcalde Santiago Riverón dijo que Aduanas está haciendo su trabajo y que se reunieron hoy con los comerciantes y el colector de la Dirección General de Aduanas de Dajabón, Lancer García, para definir algunas medidas en favor del comercio.

Una fuente dijo a este medio que desde la llegada del nuevo colector de Aduanas en Dajabón, Lancer García, la recaudación ha aumentado en más de un 50%.