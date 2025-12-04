4ta Dimensión anuncia cartelera

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La banda 4ta Dimensión, reconocida por su sólida trayectoria y por conquistar los principales escenarios del país, presenta oficialmente su cartelera de eventos para diciembre, marcando un cierre de año histórico con presentaciones en Santo Domingo, Santiago y Punta Cana.

Con un público en constante crecimiento, una puesta en escena de alto nivel y funciones que se agotan en tiempo récord, 4ta Dimensión continúa consolidándose como una de las propuestas musicales más relevantes del panorama nacional.

CARTELERA OFICIAL – DICIEMBRE 2025

5 de diciembre – Santo Domingo

2da Función: Tributo a Héroes del Silencio, Soda Stereo y Maná + Rock 90s

Bar del Teatro Nacional, Santo Domingo**

Tras agotarse la primera función, 4ta Dimensión regresa al Bar Juan Lockward con una noche dedicada a tres de las bandas más influyentes del rock en español, complementada por un repertorio de rock 90s que ha dominado las votaciones y preferencias del público durante todo el año.

Precios: de RD$2,500 a RD$4,000 por persona, según la ubicación.

6 de diciembre – Santo Domingo

3era Función: Tributo a Héroes del Silencio, Soda Stereo y Maná + Rock 90s

Casa Mencía, Bella Vista (Apto para todas las edades)**

Debido a la altísima demanda y al inminente sold out del evento del día 5, se abre una tercera función en un ambiente íntimo, céntrico y familiar.

Casa Mencía permitirá la asistencia de menores y ofrecerá un amplio menú para quienes deseen cenar durante el espectáculo. Esta presentación tendrá un precio único de RD$2,500 por persona, incluyendo un trago de bienvenida como gesto de agradecimiento al apoyo continuo de la comunidad de 4ta Dimensión.

13 de diciembre – Santiago

2da Función: Tributo a Héroes del Silencio, Soda Stereo y Maná + Rock 90s

Bar del Gran Teatro del Cibao, Santiago**

Luego del éxito alcanzado en octubre, 4ta Dimensión regresa al Gran Teatro del Cibao con una segunda función para el público del Cibao, presentando nuevamente uno de los espectáculos más solicitados del año.

Precios: de RD$1,500 a RD$4,000 por persona, según la categoría seleccionada.

19 de diciembre – Santo Domingo

Rock 80s

Bar del Teatro Nacional, Santo Domingo

Una noche dedicada exclusivamente al rock 80s en inglés, la década que constituye el ADN musical de 4ta Dimensión.

Un espectáculo creado para los seguidores que han pedido durante todo el año el regreso de este formato icónico de la banda.

Precios: de RD$2,500 a RD$4,000 por persona, dependiendo de la ubicación.

27 de diciembre – Punta Cana

Rock 80s vs 90s

Hard Rock Café Punta Cana (Apto para todas las edades)

Para cerrar el mes, 4ta Dimensión presenta una edición especial con un enfrentamiento musical entre dos épocas legendarias: los 80s en inglés vs los 90s en español.

Un espectáculo masivo, apto para todas las edades, con la producción característica que distingue a la banda en cada una de sus presentaciones.

Sobre 4ta Dimensión

4ta Dimensión se ha consolidado como la banda tributo más sólida de la historia de la República Dominicana, con récords inimaginables de funciones totalmente agotadas —sumando, a la fecha de esta nota, su sold out número 49—, conciertos de hasta tres horas de pura energía y siendo el único producto musical del país que combina música en vivo con experiencias de realidad virtual.

Todo esto bajo la producción, dirección e inversión exclusiva del Arq. Carlos Gabriel Echavarría Souffront, a través de su firma de Arquitectura y Realidad Virtual 4D.

La banda ha llevado su espectáculo a ciudades como Santo Domingo, Santiago, Punta Cana, Sosúa, La Romana, Baní, San Cristóbal y San Pedro, logrando un impacto sin precedentes en cada presentación.