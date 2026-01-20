Comerciantes de SFM logran reapertura tras gestión del senador

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Tras un comunicado emitido por el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, en el que solicitaba la reapertura inmediata de alrededor de 15 negocios clausurados el pasado sábado en esta ciudad por el Consejo de Bebidas Alcohólicas (COBA), dicho organismo acogió la petición del legislador al considerar que la medida de cierre fue desproporcionada y carecía de la justificación necesaria.

El director del COBA, Fermín Domínguez, informó que luego de evaluar los expedientes correspondientes se determinó que las observaciones planteadas por el congresista estaban apegadas a la ley y no revestían la gravedad suficiente para mantener las clausuras.

No obstante, el funcionario explicó que algunos establecimientos presentan observaciones de mayor alcance, por lo que sus propietarios deberán asistir el próximo jueves a una reunión en Santo Domingo, donde cada caso será revisado de manera individual conforme a lo establecido por la normativa vigente.

Domínguez agregó que, de ser necesario, se solicitará la conformación de una comisión institucional que acompañe a los comerciantes durante el proceso, como parte del seguimiento y la búsqueda de soluciones responsables y equilibradas.

Por su parte, el senador Franklin Romero expresó su satisfacción por la decisión adoptada por el COBA y reiteró su compromiso con los comerciantes y el empleo local, defendiendo siempre el debido proceso, la proporcionalidad de las sanciones y el respeto a la ley. Asimismo, agradeció al presidente de la República, Luis Abinader, por la atención y apertura mostradas ante un tema de alto interés social y económico para San Francisco de Macorís y la provincia Duarte.