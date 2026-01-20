Coopunión pone en servicio moderno cajero automático

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SALCEDO.- La Cooperativa La Unión (Coopunión) dejó en funcionamiento su moderno cajero automático 24 horas, el cual viene a contribuir con el desarrollo de la zona, en donde además, según dijo la gerente de la entidad, Yudela Jiménez, se están dando pasos firmes de cara a la continuidad de la modernización de dicha entidad crediticia y de servicios.

La actividad se llevó a cabo en el local principal de la institución y la misma fue presidida por la presidenta del Concejo de Administración, Ramona Gil, la Gerente Yudelka Jiménez, así como por la encargada de Mercadeo Julissa Pichardo, entre otros.

Al dar las palabras centrales, la gerente Jiménez, resaltó el espíritu de desarrollo y modernización de Coopunión, en donde gracias al tesonero trabajo que hacen tanto los colaboradores como los diferentes Concejos, la entidad que preside ha ido escalando importantes peldaños que están siendo bien visto por los diferentes sectores sociales de la zona.

De su lado la encargada de Mercadeo de la Cooperativa La Unión Julissa Pichardo, explicó, que este cajero automático funcionará los 7 días de la semana y las 24 horas de día, en donde todos los socios que deseen su tarjeta de débito, solo tienen que pasar por servicio al cliente y de inmediato se procederá al llenado de documento para que dicha entrega se haga a la mayor brevedad posible.

“Damos un paso firme hacia el futuro digital! Hoy celebramos con orgullo el lanzamiento formal de nuestro nuevo servicio de Tarjetas de Débito. Este hito marca una etapa clave en nuestra transformación digital, diseñada exclusivamente para modernizar y facilitar el día a día de nuestros asociados”, dijo Pichardo.

La actividad fue bendecida por el cura párroco de la Iglesia San Juan Evangelista, Manuel Betances y a la misma asistieron personalidades ligadas al desarrollo de la zona.