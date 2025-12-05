Coraasan entrega sueldo 13 a empleados; director general destaca logros de institución durante 2025

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (Coraasan), entregó a sus empleadores el salario 13, en un acto realizado en el salón de Consejo de Directores de la institución y encabezado por el director general Andrés Cueto.

El funcionario exhortó a los directores de las áreas, a liderar sus equipos con empatía, enseñando con el ejemplo y a los colaboradores a dar la milla extra para seguir mejorando el servicio de agua potable y saneamiento. Además, instó a trabajar arduamente para continuar siendo líderes en el sector.

”Este año hemos logrado aumentar la producción de agua potable, lo que se ha reflejado en la distribución, impactando de manera positiva a Santiago. Esto es gracias a acciones puntuales como la inauguración de las estaciones de Bombeo Cerro Alto y la Barranquita”, sostuvo.

Durante el encuentro, cueto aprovechó para destacar la instalación, sustitución y distribución de redes de agua potable en las localidades La Joya y el Callejón de lo Fabianes en Cerro Blanco, entre otros”

En materia de saneamiento, resaltó los avances obtenidos con la construcción de los colectores: Avenida 27 de Febrero, carretera Gregorio Luperón, avenida Juan Pablo Duarte- Estrella Sadhalá - Maimón.

Andrés Cueto reiteró el agradecimiento a cada colaborador de la institución por su esfuerzo y dedicación durante todo el año 2025, para obtener los logros alcanzados.

Cueto resaltó “hemos obtenido la máxima calificación en transparencia en varios meses consecutivos, por eso los motivó a que el próximo año nos mantengamos dando el cien por ciento”.

Al dirigirse a los empleados, exhortó a pasar este tiempo de Navidad en familia, disfrutando con prudencia y sensatez.

Finalmente, el funcionario invitó a celebrar esta temporada reconociendo el verdadero sentido de la Navidad, el nacimiento del salvador Jesús que vino a traer paz y luz al mundo.