Cruz Roja Dominicana inicia plan de recuperación en Santiago con nuevo patronato

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El presidente de la Cruz Roja Dominicana, doctor Miguel Sanz Flores juramentó al patronato de esa institución en esta ciudad, durante un acto en que el director ejecutivo de la entidad entregó un cheque por valor de un millón de pesos, a nombre del Consejo Nacional.

El empresario Luis Núñez valoró el gran desafío y a la vez la oportunidad que se presenta a munícipes de esta localidad, al poner al frente de las acciones de recuperación de las propiedades de la Cruz Roja Dominicana en Santiago de los Caballeros, al Patronato que por disposición del Consejo Nacional se conformó aquí.

Tras ser juramentado junto a otros munícipes, Luis Núñez, quien es presidente del organismo de apoyo, expresó que no es sólo el trabajo que espera para la parte física del edificio sede de la Cruz Roja local, sino lo que significa para los planes y proyectos de la institución, en vista de su función de soporte a la humanidad y a los más necesitados. “En este sentido nos sentimos muy comprometidos como grupo de munícipes que buscamos poner a la Cruz Roja de Santiago de los Caballeros en el rol y el sitial que se merece”, acotó.

“Sabemos que vamos a realizar una gran labor, no solamente en las edificaciones sino en todos los planes y servicios de la institución” preciso Núñez

El empresario Luis Núñez ponderó el desafío que enfrenta ese grupo de empresarios en una institución cuyos orígenes están unidos a los comerciantes y empresarios desde su fundación a manos de Jean Henri Dunant, lo que indicó es un acicate más para encarar este esfuerzo como parte de la responsabilidad social que todo debemos asumir.

Agradeció la presencia del presidente nacional doctor Miguel Ángel Sanz Flores, y del licenciado Blaurio Alcántara, quienes presidieron el acto de juramentación del Patronato pro edificación de las instalaciones de la Cruz Roja en Santiago de los Caballeros.

INTEGRANTES DEL PATRONATO

Junto al empresario Luis Núñez, quien preside el patronato recién conformado lo integran, además, los también hombres de negocios Luis Álvarez, tesorero; Rafael Narciso Vargas, secretario; y los señores Nicolás Cantisano, Jaime Tomas Frías Carela, Luis Lora, Daniel Mercado, Harry Romero y José Ernesto Devarez.

El grupo fue juramentado en un acto desarrollado en las instalaciones de la Monumental de Seguros, por el presidente nacional de la Cruz Roja Dominicana, doctor Miguel Sanz Flores.

CONSEJO NACIONAL APORTA UN MILLON DE PESOS

En el mismo acto de juramentación del patronato, el director general de la Cruz Roja Dominicana, licenciado Blaurio Alcántara, hizo entrega simbólica de un cheque por valor de un millón de pesos como primera contribución para el inicio de la obra.

Alcántara exhorto a emular la acción de hace casi doscientos años del fundador de la Cruz Roja, quien dejó de lado sus obligaciones de comerciante para ofrecer apoyo y ayuda a los combatientes en medio de la conocida Batalla de Solferino.

Recordó la fundación de la Cruz Roja Dominicana en manos de la señora María de los Ángeles Trinidad (Trina de Moya), y observo que parecería una feliz coincidencia que ese grupo de munícipes empresarios hayan accedido a conformar este patronato; “nos sentimos honrados, nos complacemos de que personalidades como ustedes den un paso adelante para este trabajo comunitario, humanitario entendiendo que dentro de la legitimidad que hay de hacer negocios lícitos, también hay cierta responsabilidad social que hay que asumir y no todo el mundo lo asume”

Adujo que este esfuerzo que asume este grupo de munícipes, será logrado. El país necesita más contribuciones de la parte humana y que la vulnerabilidad que padecen sectores del país, precisan de la acción humanitaria de nuestra institución.

Exhorto a actuar bajo el tamiz y la filosofía de la Cruz Roja, con transparencia, rendición de cuentas para fortalecernos y aumentar la reputación de la institución y de todos nosotros