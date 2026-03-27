Acceso a la educación tecnológica: ITLA otorgará 8,000 becas en diversas provincias

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El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) anunció que otorgará más de 8,000 becas en más de 100 programas especializados durante el próximo período académico abril-junio, con el objetivo de ampliar el acceso a la formación tecnológica en todo el país.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario, presentó el plan a 26 de los 29 integrantes del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y durante el encuentro resaltó la importancia de involucrar a los representantes provinciales para identificar las necesidades de los jóvenes en cada región.

“Conocen de primera mano las realidades de sus comunidades. Su apoyo es fundamental para garantizar que estas becas lleguen a quienes más las necesitan”, afirmó Rosario.

Las becas estarán disponibles en áreas como Desarrollo de Software, Ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Multimedia, Ciencias de Datos, Redes de Información e Idiomas, entre otras disciplinas

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, reconoció el papel del ITLA en la formación de talento tecnológico, subrayando su contribución al desarrollo educativo y productivo del país.

Senadores de varias provincias valoraron la iniciativa. Virgilio Cedano, de La Altagracia, destacó la necesidad de expandir la presencia del ITLA a nuevas localidades, mientras Carlos Gómez, de Espaillat, resaltó la relevancia del modelo de formación virtual, que permite acceder a programas tecnológicos sin trasladarse. Ginette Bournigal, de Puerto Plata, enfatizó la importancia de estas oportunidades para el desarrollo provincial, y Pedro Tineo subrayó el impacto positivo del programa en las comunidades.

Otros legisladores, como Antonio Marte (Santiago Rodríguez) y Héctor Acosta (Monseñor Nouel), valoraron la cercanía institucional del ITLA y consideraron que iniciativas como esta son un ejemplo de gestión que debería replicarse.

El rector estuvo acompañado por Juan Matos, vicerrector de Extensión del ITLA, y otras autoridades institucionales. Con estos encuentros, y otros que se desarrollarán próximamente con legisladores de distintas fuerzas políticas, el ITLA reafirma su compromiso de fortalecer la educación tecnológica y contribuir al desarrollo social y económico de la República Dominicana.