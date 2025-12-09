Declaran en estado de emergencia mercado fronterizo de Dajabón

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El alcalde de la provincia de Dajabón, Santiago Riverón, declaró en estado de emergencia el mercado de la localidad ante la masiva presencia de compradores y vendedores haitianos, lo que ha dificultado la movilización en el lugar.

Riverón afirmó que en la plaza comercial “no cabe un solo comprador o vendedor más” y que, en los últimos meses, se ha registrado un incremento considerable de visitantes y comerciantes. Según explicó, este flujo desbordado ha provocado el colapso de la plaza binacional.

“Por lo que pedimos, por favor, por quinta vez, a nuestro presidente, a nuestro gobierno, que intervenga el Mercado Fronterizo de Dajabón. ¡Estamos declarando el mercado de Dajabón en estado de emergencia!”, dijo Riverón.

El alcalde sostuvo que el mercado binacional requiere con urgencia la intervención del Gobierno, por lo que reiteró su llamado a ampliar la plaza cuanto antes.

La actividad comercial se ha disparado en los últimos meses, tras agravarse la crisis e inseguridad en el sur de Haití. Miles de haitianos han emigrado hacia el norte de su país para escapar de las pandillas que mantienen el control de gran parte de Puerto Príncipe, lo que ha incrementado la presión sobre el Mercado Fronterizo.