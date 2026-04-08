Rubby Pérez: la vida y legado del artista que murió en la tragedia del Jet Set

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Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido artísticamente como Rubby Pérez, nació el 8 de marzo de 1956 en Haina, República Dominicana.

Fue un músico y cantante de merengue que se convirtió en leyenda, y cuya vida terminó trágicamente este martes, tras el colapso del techo del Jet Set.

La tragedia ha cobrado la vida de más de 220 personas, además del artista.

Talento desde la infancia



Rubby Pérez

Desde los cuatro años mostraba su talento para el canto. Su primera presentación fue en la escuela, interpretando “El toro y la luna”, canción que aprendió gracias a su madre, quien solía cantarla mientras lavaba ropa.

El accidente que le cambió la vida



Foto de referencia

A los 14 años, Rubby sufrió un accidente automovilístico que le cambió la vida. Mientras regresaba a pie de Piedra Blanca hacia Haina, como solía hacerlo, una guagua lo atropelló. Minutos antes, su padre le había dado 100 pesos para que tomara un transporte, pero él prefirió ahorrarlos y caminar.

Recordó que iba detrás de un grupo de muchachos cuando de repente solo vio las ruedas de un vehículo acercándose a su rostro. Luego, lo siguiente que recuerda es el techo de una ambulancia, el sonido de las sirenas y la voz de su abuela acariciándole la cara mientras le decía: “Mi negro, mi negrito”.

Las heridas fueron graves: fracturas en el fémur, tibia, peroné, clavícula y un fuerte golpe en la cabeza. Pasó dos años aprendiendo a caminar y hablar de nuevo. En sus palabras, fue en el Hospital Darío Contreras donde “Dios me dio la vida otra vez”.

La guagua que lo atropelló, según narró, iba huyendo de la policía y el conductor, que al parecer no tenía documentos, hizo un rebase indebido en una curva.

Fe, amor y resiliencia



Rubby también profesaba un profundo amor por Dios y por su familia. Nunca cuestionó las decisiones divinas, ni siquiera tras la pérdida de la madre de sus hijos, Inés Lizardo, un golpe muy duro para él.

Rubby Pérez, un corazón sin tiempo para el rencor



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A pesar del impacto que el accidente tuvo en su vida, Rubby jamás guardó rencor. En lugar de eso, lo vio como parte del propósito divino. “Dios te usó para algo”, reflexionó, dirigiéndose al conductor. “Fue para que mi voz pudiera decir cosas más importantes que un bate… Tú fuiste un instrumento que Dios usó para él hacer su propósito”.

Con el béisbol fuera del camino, Rubby encontró en la música una nueva misión. Estudió en el Conservatorio Nacional de Música, perfeccionó el piano y la guitarra, y formó parte de agrupaciones como el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil y Los Hijos del Rey.

Su primer gran sueño fue convertirse en pelotero profesional

Béisbol

¿Quién imaginaría a Rubby Pérez fuera de la música? ¿Con un bate en la mano en vez de un micrófono? Aunque hoy parezca impensable, su primer gran sueño fue convertirse en pelotero profesional, y estuvo muy cerca de lograrlo.

Según contó en una entrevista con Silvio Mora, era tan talentoso jugando béisbol que ya lo estaban esperando para firmarlo.

“Yo era una sageta jugando béisbol”, dijo, con evidente orgullo. Lanzaba, bateaba, corría… lo hacía todo bien. Pero la vida tenía otros planes.

Un corazón solidario



En 2005, junto a su hermano, el doctor Micaías Pérez Díaz, ayudó a salvar la vida de un joven accidentado en plena vía pública. Años después, se reencontró con aquel joven, quien lo considera como un “padre”.

“En la Caonabo con Sarasota ahí hubo un accidente increíble y cuando yo llego veo a Milagritos Holguín, la periodista, y me dice: ‘Rubby hubo un accidente’. Yo salgo corriendo y veo el muchacho y le dije a todo el que estaba ahí que no le ponga la mano, fui, busqué a mi hermano, que es cirujano ortopeda, cuando llegamos, no llegaba la ambulancia, entonces yo le dije: ‘montémoslo en el carro mío’. Salimos para la clínica más cerca que había y mi hermano como médico se hizo cargo de todo.”

También recordó: “No se sabía nada de la familia, si llegaban o si no llegaban, yo dije: yo me hago responsable, yo pago lo que sea, pero no lo dejen morir.”

El estrellato de Rubby Pérez



“Pa’ los que decían que no… pues sí”: Lo nuevo de Los Hijos de Rubby Pérez

Su gran salto llegó en los años 80 cuando se unió a la orquesta de Wilfrido Vargas, con la que interpretó éxitos como El Africano, Volveré y Las Avispas. En 1987 inició su carrera como solista, y desde entonces construyó un legado con temas como Buscando tus besos, Dame veneno y Enamorado de ella.

Su álbum Rubby Pérez alcanzó el puesto #15 en la lista Tropical de Billboard, y Enamorado de ella llegó al #29 en los Latin Charts. Fue galardonado con Premios Casandra, discos de oro y platino en Venezuela, y Premios Globo por “Mejor canción” y “Álbum del año”.

La madrugada del martes 8 de abril, su vida se apagó físicamente tras el colapso del techo del Jet Set, tragedia en la que murieron más de 200 personas. Sin embargo, su voz —esa que nació del dolor, superó el silencio y conquistó el mundo— sigue más viva que nunca.

Leyenda musical



Rubby Pérez

Rubby se formó en el Conservatorio Nacional de Santo Domingo, donde aprendería a tocar el piano y la guitarra. En sus primeros años participó en el Coro de la Sociedad de Orientación Juvenil, Los Juveniles de Baní y Los Hijos del Rey. Sus apariciones televisivas le abrirían camino en el mundo de la música.

De hecho, según dijo en entrevistas con medios locales, fue un presentador de televisión el que lo honró al nombrarlo como «la voz más alta del merengue».

En la década de los 80 su nombre se hizo aún más conocido tras unirse a orquesta de Fernando Villalona.

Pero su mayor salto lo daría al llegar a la orquesta de una de las leyendas del género: Wilfrido Vargas. Bajo su alero, Rubby Pérez popularizó temas emblemáticos como «Volveré» o «El africano».

1987 sería un año decisivo para su carrera: decidió lanzarse como solista. Y su apuesta tuvo éxito. Con sencillos como «Enamorado de ella», «Sobreviré» o «Hazme olvidarla» conquistó al publico dominicano y latinoamericano.

De acuerdo con su página web, el cantautor logró un notable éxito en las listas de Billboard.

Su disco «Rubby Pérez» alcanzó el puesto 15 en la lista Tropical, mientras que sencillos como «Enamorado de ella» llegó al número 29 en los Latin Charts.

También fue reconocido en su país con los Premios Casandra. En 1988 obtuvo disco de oro y platino en Venezuela con «Buscando tus besos», su primer disco como solista.

Su figura también fue destacada por sus acciones sociales. Fue reconocido por su ayuda a las víctimas del terremoto de 2010 en Haití por parte del Comité de Partidos Políticos Latinoamericanos en Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram se puede ver la cercanía que el músico tenía con sus hijas e hijos. Una de ellas, Zulinka Pérez, lo acompañaba en el escenario del Jet Set, cuando el techo colapsó. Según han reportado medios locales, la mujer logró salir con vida.

En marzo de este año, el cantante compartió un video en sus redes sociales en donde niños cantaban y bailaban sus canciones.

«Este es el mayor legado que dejo, ver estos niños de otro país haciéndose de mi música y disfrutando nuestro merengue es el premio más grande que recibo de mi público», escribió.

Energía sobre el escenario



Rubby Pérez fue reconocido por su poderosa presencia escénica y su capacidad para conectar con el público.

Cada presentación suya era una celebración del merengue, donde dejaba el alma en el escenario.

Su último día

Aunque el cuerpo de Rubby Pérez ya descansa, su voz —esa que muchos llamaron «La más alta del merengue»— sigue viva en las calles, en los hogares y en el alma del pueblo dominicano.

Rubby se despidió de la vida haciendo lo que amaba: cantar.

“De color de rosa” fue la canción que quedó tatuada en la memoria colectiva del pueblo dominicano tras aquella fatídica madrugada del 08 de abril donde el techo de la discoteca Jet Set colapsó con cientos de personas dentro.

(Con información de EFE, INFOBAE y BBC Mundo)