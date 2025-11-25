Destaca avances logrados durante gobierno de Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Santiago, Andrés Cueto Rosario, destacó los avances institucionales y democráticos alcanzados por la República Dominicana en los últimos años bajo la conducción del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Señaló que el año 2025 encuentra al país con una estructura estatal más robusta, vigilada e independiente que en décadas anteriores, lo que constituye un momento histórico en materia de transparencia y fortalecimiento institucional.

Entre los logros resaltados, Cueto subrayó la expansión de la Unidad de Control Interno de la Contraloría General de la República, presente en todos los ministerios y en más de 300 instituciones públicas. Este mecanismo, impulsado por el Gobierno de Abinader, permite auditar en tiempo real los procesos financieros, compras públicas, pagos y nóminas estatales, garantizando un uso más eficiente y transparente de los recursos públicos.

Los datos oficiales muestran que entre 2021 y 2024 se realizaron más de 1,200 auditorías internas y que el 100 % de las instituciones del Gobierno Central cuenta actualmente con unidades de control activas. El Sistema Nacional de Control Interno, integrado a la plataforma digital SIGEF, ha permitido una trazabilidad completa del gasto público, con un incremento de más del 400 % en las auditorías preventivas respecto al período 2016–2019, logros que Cueto atribuyó a la visión de institucionalidad promovida por el presidente Abinader.

Cueto también resaltó los avances en la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público, señalando que la justicia ha funcionado sin presiones políticas y ha tomado decisiones que alcanzan a sectores tradicionalmente intocables. Entre los hitos mencionó la renovación de la Suprema Corte de Justicia mediante un proceso valorado internacionalmente, la consolidación de un Ministerio Público independiente y la profesionalización de la Escuela Nacional de la Judicatura. Asimismo, indicadores internacionales muestran mejoras: el Índice de Estado de Derecho pasó del puesto 103 al 91, y el Índice de Percepción de la Corrupción avanzó 15 posiciones entre 2021 y 2024, avances logrados durante la gestión de Abinader.

En el ámbito electoral, Cueto valoró la gestión de la Junta Central Electoral (JCE) bajo la presidencia de Román Jáquez Liranzo, destacando su independencia y credibilidad. La JCE implementó el voto automatizado mixto sin incidencias mayores, digitalizó el Registro Civil en más del 85 % del territorio nacional, eliminó más de 200,000 duplicidades en el padrón electoral y organizó las elecciones municipales y presidenciales de 2024, calificadas como confiables por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea. Todo esto, afirmó, se desarrolló en un contexto de estabilidad democrática respaldado por el presidente Abinader.

Finalmente, el dirigente político resaltó la política de transparencia en compras y contrataciones impulsada por el Gobierno, con más del 90 % de los procesos realizados a través del portal transaccional y la incorporación de más de 4,600 proveedores Mipymes desde 2021. Estos avances han posicionado al país entre los más vigilados digitalmente en el Caribe y fueron reconocidos en 2024 por la Organización Latinoamericana de Contralorías. Cueto concluyó afirmando que la República Dominicana es hoy más transparente, más institucional y más vigilada, y que el compromiso es consolidar estos logros como políticas de Estado permanentes.