Director del Proyecto 14 - 24 visita Hermanas Mirabal

Hermanas Mirabal. El Director del Proyecto Oportunidad 14-24 de la presidencia de la república, Alex Morán, visitó esta provincia, con el objetivo de conocer algunas iniciativas en marcha en esa demarcación.

De acuerdo a una nota enviada a este medio, en la misma el citado funcionario busca conocer como el proyecto de acompañamiento de jóvenes adolescentes en conflicto con la ley que se ejecuta a través de la Casa de la Juventud.

También para conocer la experiencia del Liceo Científico, la Reforma Carcelaria y la Oficina Técnica Provincial, entidades que desde hace varios años vienen trabajando en coordinación con el INFOTEP en la formación de jóvenes de áreas vulnerables.

Morán quien estuvo acompañado de un equipo técnico del Proyecto Oportunidad 14-24 , dijo sentirse muy impresionado de las iniciativas de trabajo con población de jóvenes vulnerables que existe en la provincia Hermanas Mirabal, y agregó que el presidente Luis Abinader ha creado este proyecto para fomentar acciones y programas en favor de los jóvenes de alto riesgo y vulnerables por razones de pobreza, violencia y exclusión.

Durante su visita a la provincia Hermanas Mirabal, el Licenciado Morán fue recibido por Luciano Bertozzo, coordinador de la Oficina Técnica Provincial, Laura Cruz, Directora de la Casa de la Juventud, Nathalia Torres, coordinadora de la Casa de los Derechos y Linabel González, Directora de la Oficina para el Desarrollo de la Mujer y vicepresidenta de la Asociación para el Desarrollo de la provincia Hermanas Mirabal