Exdiputado afirma que el PLD pasó de ser una universidad política a una entelequia

El exdiputado y dirigente político Francisco Matos lanzó duras críticas a la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), al afirmar que esta organización pasó de ser una universidad política para convertirse en una entelequia sin futuro y al mismo tiempo señaló al expresidente Danilo Medina como responsable del colapso moral, estructural y electoral del partido.

Matos, quien renunció al PLD en el año 2023, tras 43 años de militancia, dijo que en los hombros de Medina sucumbió el partido fundado por el profesor Juan Bosch, porque “parece que ha decidido llevarse el partido en el bolsillo del pantalón el día que muera”.

Sobre la razón de su salida del PLD, el exlegislador por la provincia Santiago reveló que luego de observar por años la degradación interna, solo pudo escribir una palabra en su carta dirigida a su organización política: “Renuncio”.

Recordó su militancia desde los 14 años, el sacrificio, la disciplina y los métodos formativos que caracterizaron al PLD original, antes de lo que él considera “la caída libre iniciada en 2015”, cuando se aprobó la reelección presidencial pese a la oposición de un sector interno.

Francisco Matos planteó que el PLD cayó en los mismos errores que en el pasado había criticado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), mientras que el Partido Revolucionario Moderno (PRM), paradójicamente, asumió la disciplina que caracterizó al PLD de Bosch. Aseguró que el partido morado hoy es “el más bruto del sistema”, por repetir la historia que ya había destruido al perredeísmo.

Sobre el futuro inmediato de la política dominicana, Matos advirtió que el país podría presenciar la irrupción de un outsider que desplace a los partidos tradicionales, en un escenario cada vez más volátil.

Aunque reconoce el posicionamiento de Leonel Fernández en la oposición, Francisco Matos cuestiona su rol histórico y lo responsabiliza parcialmente del ascenso de Danilo en 2012.