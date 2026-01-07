Fundación Pa’Lante Dominicana impulsa emprendimientos locales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Miches. La Fundación Pa’Lante Dominicana, plataforma de impacto social y económico de Nader Enterprises, celebró su lanzamiento oficial en su nuevo local en Miches, marcando también la culminación exitosa del programa piloto “Emprendiendo en Miches”, una iniciativa de aceleración empresarial diseñada e implementada por Carlos H. Brandt que fortaleció la competitividad de emprendimientos locales mediante la aplicación de la metodología TIOR (Talentos, Idea, Oportunidad y Recursos).

El resultado más significativo del programa piloto fue la transformación estructural de los emprendimientos participantes, que en pocas semanas lograron mayor claridad estratégica, planificación validada y una ejecución más ordenada de sus proyectos. El informe de resultados evidencia avances sustanciales en la estructura de los negocios, su visión de crecimiento y la definición de clientes locales, un factor clave para mejorar la sostenibilidad y viabilidad de las iniciativas en el contexto económico de Miches.

Este programa piloto se consolida así como la base del trabajo continuo de la Fundación Pa’Lante Dominicana, que orientará sus próximos esfuerzos a fortalecer el ecosistema emprendedor local mediante herramientas prácticas, acompañamiento personalizado y estrategias alineadas con las necesidades y oportunidades que genera el desarrollo turístico en la zona. Entre los participantes del programa se encuentran: FSM Destinations, Piel Viva Miches, Epico Print Graphic, By Glendy Moreno, Yesmeri Glamhair y TR Product Solutions.

Durante su intervención en el evento, George Alexander Nader, fundador y CEO de Nader Enterprises, expresó que “la Fundación Pa’Lante Dominicana surge como parte integral de un modelo de turismo regenerativo que va más allá del impacto económico, ambiente y social tradicional. Nuestro objetivo es alinear inversión privada, desarrollo territorial y fortalecimiento del capital humano local. En coherencia con la visión de Maralda, buscamos preparar a la comunidad de Miches para una demanda turística en expansión, asegurando que ese crecimiento se traduzca en empleo de calidad, oportunidades empresariales y prosperidad compartida”.

Tras su lanzamiento oficial y los resultados obtenidos en el programa piloto, la Fundación Pa’Lante Dominicana iniciará la implementación de una agenda estructurada de impacto, orientada a fortalecer el desarrollo local de manera integral. Esta agenda se articula en cuatro pilares estratégicos diseñados para preparar a la comunidad de Miches para aprovechar de forma sostenible las oportunidades que genera el crecimiento turístico: Academia de Inglés; Capacitación y acompañamiento a emprendedores y PyMES; Fortalecimiento de touroperadores y del valor turístico local; y Agrodesarrollo.

Con esta hoja de ruta, la Fundación Pa’Lante Dominicana consolida un modelo de impacto que conecta talento local, oportunidades económicas y crecimiento responsable, sentando las bases para un desarrollo sostenible y de largo plazo en Miches.