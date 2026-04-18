Gobierno lleva ayuda afectados por las lluvias en Puerto Plata

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

MONTELLANO, Puerto Plata:- El Gobierno dispuso la tarde de ayer la entrega por un valor de RD$80 millones de enseres, alimentos, material mobiliario y bono de emergencia a decenas de familias que se han visto afectadas por las recientes lluvias que provocaron inundaciones en este municipio.

Además, hubo reparto de bono de emergencia que distribuye la Dirección de Desarrollo Social Supérate, los cuales beneficiarán a unas 2,190 personas en condiciones vulnerables.

Igualmente quedó instalado un hospital móvil para brindar asistencia facultativa a los habitantes de Montellano, incluyendo brigadas de obreros del Ministerio de la Viviendas y Edificaciones (Mived) que iniciaron trabajos de construcción y reparación de casas que resultaron seriamente afectadas por las lluvias.

La supervisión de la entrega de los enseres del hogar y las raciones alimenticias a cada familia estuvo a cargo del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el cual por segunda ocasión en esta semana visita esta comunidad, a fin de observar los daños que los últimos aguaceros ocasionaron a esta comunidad, la cual aún permanece anegada en diferentes sectores. Los bienes aportados por el Gobierno a dichas familias incluyeron estufas, colchones, tanques de gas licuado, vajillas, licuadoras, mesas, sillas, entre otros

Incluso, se inició una intervención con equipos de limpieza en este municipio, a fin de retirar el lodo que aún permanece en el interior de muchas viviendas, calles de diferentes barrios y las aguas estancadas por el desbordamiento del río Camú. El funcionario dijo que se ha hecho un esfuerzo integral para apoyar la recuperación de Montellano, sobre todo sin banderías políticas y sin elementos que distorsionen un momento que requiere de la nobleza de todos.