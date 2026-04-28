Huelga culmina con marcha; la consideran un “rotundo éxito”

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

Los grupos convocantes de la huelga de este lunes, en Juan López y Las Lagunas de este municipio dejaron sin efecto dicha protesta, la cual y al culminar con una marcha fue catalogada por sus organizadores como un “rotundo éxito”.

De acuerdo a Guanchy Comprés del Grupo Los Peregrinos, el cierre casi en su totalidad de estos tres municipios, más la marcha caravana de este lunes, fue una demostración de que los comunitarios se encuentran insatisfechos con las actuales autoridades.

La decisión fue tomada de manera preventiva tras recibir informaciones de que personas no allegadas al movimiento estarían intentando provocar desórdenes, con la intención de hacer daño y atribuir la responsabilidad a los convocantes, afectando así la imagen de una protesta que según Comprés se desarrolló de manera cívica y organizada.

GRAN RESPALDO

Según declaraciones del dirigente popular, el llamado a huelga registró un respaldo superior al 95 %, con lo evidencia el firme rechazo de las comunidades a la construcción de un muro que bloquearía el acceso a Juan López por el cruce de Chero.

Como parte de las acciones, se llevó a cabo una caravana que contó con una notable participación de vehículos y motores, así como de comunitarios, empresarios y personalidades reconocidas, reflejando la unidad y determinación de los sectores involucrados.

Los organizadores destacaron además el carácter apartidista del movimiento, señalando que en la jornada hubo presencia de representantes de distintas corrientes políticas, lo que reafirma que esta causa responde a un interés colectivo y no a fines particulares. Asimismo, agradecieron el respaldo de la diáspora dominicana, que, aunque desde la distancia, hizo sentir su apoyo de manera significativa, sumándose al reclamo de las comunidades.

Finalmente, los convocantes reiteraron su compromiso con la paz, el orden y la defensa de los derechos de estas comunidades, al tiempo que hicieron un llamado a las autoridades a escuchar el clamor popular y buscar soluciones que no perjudiquen a la población.