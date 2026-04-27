Huelga en San Francisco de Macorís se cumple al 80%; advierten extensión si no atienden demandas

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS. - La huelga que por 24 horas convocaran un conjunto de organizaciones populares de aquí y otras localidades de la región, se cumple en un 80 por ciento conforme a lo observado por este medio, en donde los organizadores amenazaron con extenderla otro día más y a varios municipios del Cibao, si las autoridades no cumplen con el pliego de demandas que plantean.

Así se refirió el vocero del Colectivo de Organizaciones Populares, José Mercado, quien condenó la militarización que desde este domingo en horas de la tarde se viene observando en esta ciudad, de manera especial en todo el trayecto de las avenidas Libertad, Bienvenido Fuerte Duarte, Antonio Guzmán y así como en la zona céntrica y en las proximidades del parque Duarte.

Mercado denunció, además, el apresamiento del dirigente campesino Cesar Trinidad de 75 años de edad, y el cual fue detenido durante la tarde de ayer domingo en su residencia y trasladado al destacamento policial del sector Vista del Valle, donde según denunció el dirigente popular, lo mantienen esposado desde ayer domingo.

Con relación a este hecho, Mercado responsabilizó de lo que le pueda suceder a Trinidad, al Jefe del Comando Regional con asiento en San Francisco de Macorís, al General Leoncio Natera Melenciano, del cual dijo ha estado actuando con represión ya que según expresó desde ayer domingo a Trinidad se le mantiene esposado, cuando su situación de salud tiende a ser “delicado”.

Entre las demandas planteadas por el Colectivo de Organizaciones Populares en San Francisco de Macorís, figuran, mejoras en servicios básicos, arreglo de calles y mayor inversión en sectores populares, así como a reconstrucción de la carretera San Francisco – El Guineal y San Francisco- Rio San Juan, entre otras.

“Si las autoridades del gobierno no les ponen caso a nuestras demandas, nos veremos en la obligación de extenderla por 24 horas más y a otras localidades del Cibao, entre ellas Mao, Navarrete, Salcedo y Nagua”, dijo.

Moca

En este municipio se observa al igual que en San Francisco de Macorís un amplio dispositivo policiaco-militar, en donde las actividades según Guanchy Compres se desarrollaban con normalidad, mientras que, en el municipio de La Lagunas, el paro se cumplía casi en su totalidad.

En esta ciudad se oponen a la construcción de un muro en el denominado Cruce de Chero el cual según denunciaron aislaría varios distritos municipales, sumado a las demandas de las localidades del Cibao.