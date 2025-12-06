Peste porcina: Análisis genético del virus aclarará con «pelos y señales» su origen, según experto

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

El experto en peste porcina africana (PPA), José Manuel Sánchez-Vizcaíno, ha confiado en que el estudio genético del virus, que estará listo entre «mañana y pasado», permita conocer con «pelos» y «señales» el origen del foco de la enfermedad en España, tras rechazar la hipótesis del bocadillo y sin descartar la del posible escape de un laboratorio.

En una entrevista a Efeagro, el catedrático en Sanidad Animal de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se ha mostrado contrario a la hipótesis que, en un primer momento, apuntaba a que el virus de la peste porcina africana (PPA) podría haber salido de un bocadillo.

«En España no hay bocadillos contaminados, hasta que ha vuelto la peste estábamos libres de esta enfermedad. Es posible que llegara de otro país, pero es una probabilidad muy baja», ha asegurado.

La opción de que el virus haya salido de un laboratorio es una posibilidad que ha ganado peso en las últimas horas y que «no se puede descartar», aunque también parece «difícil», ha anotado.

Nueva investigación sobre el origen del brote

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) abrió el pasado viernes una nueva investigación sobre el origen del brote de PPA detectado en Cataluña tras recibir el informe del laboratorio de referencia de la Unión Europea (UE), que no descarta que el virus proceda de una «instalación de confinamiento biológico».

«Los virus no solo están en los animales, sino que también pueden estar en los laboratorios», ha apuntado.

El informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal, en Valdeolmos (Madrid), muestra que los virus circulantes ahora en los Estados miembros de la UE pertenecen a los grupos genéticos 2-28, y no al nuevo grupo 29, del que forma parte el virus causante del foco detectado en Cerdanyola del Vallés (Barcelona).

El virus de Barcelona, explicaba Agricultura en su nota, es «muy similar» al del grupo genético 1 que circuló en Georgia en 2007.

Sánchez-Vizcaíno ha confirmado esta información, aunque ha precisado que se están haciendo otras comparaciones para ver si hay más variantes, es decir, otros aislados que se hayan identificado y que puedan ser relacionados para «asegurar mucho mejor el origen».