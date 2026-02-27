Llama al Presidente Abinader a que este 27 de febrero aclare al país los temas Senasa, Aerodom

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

MOCA.- El ex gobernador de la provincia Espaillat durante los periodos 2012 al 2020, le hizo un llamado al Presidente Luis Abinader, para que este 27 de febrero y durante la rendición de cuenta ante el país, le aclare a la sociedad dominicana que ha estado pasado con temas tales como Senasa, Aerodom, “así como sobre la decisión de ceder los espacios de la base de San Isidro y del Aila a un gobierno extranjero sin haberlo sometido al congreso por los menos para consulta”, dijo.

En una nota enviada a este periodista, el destacado dirigente y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dijo, que presidente Luis Abinader tiene una oportunidad de oro para satisfacer esas expectativas y recuperar parte de la credibilidad perdida, tocando los temas puntuales que tienen que ver con la salud, educación, el alto costo de la canasta familiar, la seguridad ciudadana y el problema eléctrico entre otros.

“El pueblo espera ver a un presidente haciendo una rendición de cuentas diferente a las anteriores. El pueblo no quiere ver a un presidente tratando de retorcer mentiras para hacerla ver como verdad”, dijo Ovalles.

Ex gobernador de Espaillat

De igual manera, el ex gobernador peledeista le solicitó al Presidente Abinader declarar en estado de emergencia la zona del Distrito Municipal de Veragua, Joba Arriba y el Municipio de Gaspar Hernández e ir en auxilio de las familias afectadas.

“Esta zona debe ser declarada zona de desastre. La misma ha sido lastimada por la fuerte corriente del río Joba, inundando a más de 1,400 viviendas y destruyendo totalmente a más 50 viviendas.”, expresó Diloné Ovalles.