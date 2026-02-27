¿Qué significado tiene el 27 de febrero para Luis Abinader?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia Nacional, el presidente Luis Abinader compartió este viernes un mensaje en el que destacó el orgullo de ser dominicanos y la importancia de la fecha para la identidad del país.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó que cada 27 de febrero no solo se celebra un acontecimiento histórico, sino también “el latido de nuestra identidad y la fuerza de una patria que seguimos construyendo juntos”.

El jefe de Estado subrayó que la Independencia Nacional representa más que una efeméride en el calendario, al considerarla un símbolo de unidad, compromiso y esperanza para las presentes y futuras generaciones.

“¡Feliz Día de la Independencia Nacional!”, concluye el mensaje difundido por el gobernante, en una jornada en la que miles de dominicanos participan en actos patrióticos y celebraciones en todo el territorio nacional.