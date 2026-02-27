Rendición de cuentas
¿Qué significado tiene el 27 de febrero para Luis Abinader?
Esta será la segunda rendición de cuentas del jefe de Estado en su segundo mandato de gobierno, tras ser reelecto en las elecciones presidenciales y congresuales del 20 de mayo de 2024.
En el marco de la conmemoración del Día de la Independencia Nacional, el presidente Luis Abinader compartió este viernes un mensaje en el que destacó el orgullo de ser dominicanos y la importancia de la fecha para la identidad del país.
A través de su cuenta en la red social X, el mandatario expresó que cada 27 de febrero no solo se celebra un acontecimiento histórico, sino también “el latido de nuestra identidad y la fuerza de una patria que seguimos construyendo juntos”.
El jefe de Estado subrayó que la Independencia Nacional representa más que una efeméride en el calendario, al considerarla un símbolo de unidad, compromiso y esperanza para las presentes y futuras generaciones.
“¡Feliz Día de la Independencia Nacional!”, concluye el mensaje difundido por el gobernante, en una jornada en la que miles de dominicanos participan en actos patrióticos y celebraciones en todo el territorio nacional.