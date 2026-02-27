Funcionarios resaltan los logros del gobierno de Luis Abinader

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, destacó los logros alcanzados por el gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader y expresó su emoción por lo que este dirá durante su sexto discurso de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional.

"Lo que había en Pedernales, lo que hay hoy, el crecimiento en Zona Franca, el crecimiento en turismo, la subida de salario, el incremento de seguridad ciudadana, lo que hemos hecho en la frontera. Muy emocionado y muy contento con lo que el presidente Abinader va a decir hoy. Ya eso, dejemos, ya eso dejemos que el presidente lo diga, pero definitivamente este va a ser el año de las MIPYMES; se van a hacer muchísimas cosas interesantes", manifestó Sanz Lovatón.

Por su parte, el ministro de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, Ito Bisonó, destacó como un aspecto positivo de este gobierno que, cada año, se incrementa la inversión extranjera, lo que refleja la confianza que existe en el país.

“Y le hablo de esto porque realmente son las mediciones internacionales las que hablan en un mundo global, y pues nosotros hemos ido avanzando también”, dijo.

Continuó: “Fíjense, casualmente, esta semana tenemos la inauguración de una nueva línea del metro. Nosotros, en el año 2020, encontramos unos 32 kilómetros de línea de metro y se le han añadido, y se le van a añadir con lo de Santiago, unas 70 y pico de kilómetros. Igual pasa con la red sanitaria en la República Dominicana. Tenemos muchos más hospitales; sabemos que falta más, pero tenemos más de tres veces de lo que encontramos en 2020.Y lo mismo está pasando con las soluciones habitacionales y con la atención”.

Entretanto, Ulises Rodríguez, alcalde de Santiago de los Caballeros, resaltó las obras de conectividad y las mejoras en el transporte que se están llevando a cabo y que continuarán en la demarcación cibaeña.