Jugaba a las escondidas y terminó ahogado: tragedia enluta a familia en Cotuí

Publicado por Ramón Antonio Salcedo Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez. Un niño de dos años de edad fue encontrado muerto dentro de un cubo lleno de agua la tarde de este domingo, en un hecho ocurrido en el sector Los Pomos, ubicado en la zona sur de esta ciudad.

Según familiares y vecinos, el menor, identificado como Abel Starlin Joaquín, se encontraba jugando con otros niños cuando, presuntamente, cayó en un recipiente que contenía agua, donde murió por ahogamiento.

Una de las versiones indica que el niño jugaba a las escondidas y que, al introducirse en el cubo, no pudo salir, lo que provocó su asfixia.

Al notar su ausencia, familiares y lugareños comenzaron a buscarlo, encontrándolo dentro del recipiente.

El hecho ocurrió en la vivienda de la abuela del menor, cuyos familiares alertaron a la Policía Nacional y al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911. Sin embargo, al llegar la unidad de rescate, el niño ya no presentaba signos vitales.

El cadáver fue examinado y levantado por el médico legista Luis Manuel Núñez Reinoso, en presencia de la fiscal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Judicial de Sánchez Ramírez.

La representante del Ministerio Público informó que el cuerpo no presentaba signos de violencia, por lo que fue entregado a sus familiares.

El trágico hecho ha causado profundo pesar entre los residentes del populoso sector Los Pomos, en Cotuí.