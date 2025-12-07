Oficina Senatorial de Santiago y Efemérides Patrias celebran Día Nacional de Ercilia Pepín

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

La Oficina Senatorial de Santiago y la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), recordaron este domingo la vida y obra de la maestra santiaguera Ercilia Pepín, durante el primer acto de celebración por Día Nacional de Ercilia Pepín, tras ser proclamada por el Congreso de la República como “Prócer de la Patria”, mediante la Ley 96-25, a iniciativa del senador de esta provincia Daniel Rivera y que fue promulgada por el Poder Ejecutivo.

Con esta ley, la República Dominicana honra su legado patriótico y educativo, así como su constante defensa de los derechos de las mujeres.

El reconocimiento que recogió la vida patriótica y ciudadana ejemplar de Ercilia Pepín fue realizado en una ceremonia en el parque que lleva su nombre situado en la calle Sabana Larga, de esta ciudad, en el marco de la inauguración del Torneo de Ajedrez Infantil en honor a la prócer dominicana que desde el 2016 es auspiciado por Rivera, con la participación de cientos de niños.

El senador Daniel Rivera destacó que la educadora Ercilia Pepín, nacida el 7 de diciembre de 1886 en la ciudad de Santiago de los Caballeros, vivió épocas difíciles en la que tuvo que enfrentarse con valentía, educación, preparación y capacidad a la Invasión Norteamericana y a las políticas del régimen de Trujillo.

“Ercilia Pepín es un orgullo nacional”, proclamó el legislador.

Por su lado, el presidente de la CPEP, Juan Pablo Uribe, manifestó que este acto es el preámbulo del traslado de los restos de la maestra y patriota Ercilia Pepín el próximo año hacia el Panteón de la Patria, tras ser declarada como Prócer de la Patria.

Dijo que Ercilia fue una mujer que en su condición de gran patriota inculcó en su trabajo educativo los valores fundamentales que sostienen a la República Dominicana patrióticamente hablando.

“Ercilia Pepín es una encarnación del pensamiento duartiano en su vida, en su comportamiento y es un ejemplo para aquellas generaciones y las actuales”, afirmó Uribe.

En el acto de celebración del Día Nacional Ercilia Pepín también hablaron el alcalde Ulises Rodríguez, el coronel historiador Sócrates Suazo Ruíz, del Ejército de la República Dominicana y el presidente de la Asociación de Ajedrez de Santiago, Leonardo Estévez, quienes resaltaron los aportes de Ercilia a la educación dominicana y las libertades públicas.

Rodríguez y Estévez expresaron la importancia de incluir la práctica del ajedrez en el currículo de la educación pública nacional. En el encuentro también participaron el senador de Espaillat, Carlos Gómez, la vicealcaldesa de Santiago, Mariana Moreno, y el director norcentral del Servicio Nacional de Salud, Bernardo Hilario, entre otros funcionarios.

Reconocen a senador

Durante la celebración del Día Nacional de Ercilia Pepín, el presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Juan Uribe, entregó al senador Rivera el busto del padre de la Patria, Juan Pablo Duarte, por su gesto y trabajo de carácter duartiano.