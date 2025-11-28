Politólogo asegura Dicrim se ha desnaturalización y genera temor en la población

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

El politólogo y dirigente de izquierda, Francisco Miguel Herrera, aseguró que la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM) de la Policía Nacional, “es un órgano que se ha desnaturalizado y que debe ser reformado en su totalidad”.

De acuerdo al también activista social y dirigente comunitario francomacorisano, la entidad es un órgano sustantivo y operativo de la Policía Nacional, que fue creada para dirigir procesos de investigación mediante métodos científicos, siempre bajo la dirección del Ministerio Público, en donde además tiene como misión recolectar evidencias, identificar responsables y garantizar que los expedientes judiciales se correspondan con pruebas sólidas y dentro del debido proceso.

“Sin embargo, la percepción ciudadana dista mucho de esa definición institucional. Según la Oficina Nacional de Estadística, el 66.5% de los dominicanos considera la delincuencia como el principal problema del país, mientras que la inseguridad ocupa el cuarto lugar con un 23.3%. A pesar de informes oficiales que señalan una reducción de robos en un 38% entre 2022 y 2023, el 64.5% de los ciudadanos afirma que evita salir de sus hogares por temor a la delincuencia y al crimen”. En este contexto, el accionar del DICRIM no se percibe como un mecanismo de investigación científica, sino como un órgano represivo, extorsivo y abusivo”, dijo Herrera.

En ese orden el citado politólogo indicó, que la desnaturalización de este mecanismo es evidente ya que en vez de generar confianza, genera temor, a tal extremo que las personas sienten inseguridad cuando llegan sus agentes, lo que contradice la esencia de su creación, que según dijo es coordinar con instituciones como el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores y organizaciones sociales para fortalecer la paz en los sectores donde opera.

Dirigente de izquierda, Francisco Miguel HerreraFuente externa

“La DICRIM debe retomar su naturaleza original", argumentó.

"Entre sus funciones está preservar y procesar la escena del crimen con rigor científico, garantizar servicios eficientes ajustados al interés público y analizar el comportamiento delictivo de los propios agentes policiales”, expresó.

Además, indicó que se debe gestionar recursos para incentivar a quienes provean información valiosa y mantener una coordinación constante con sus subdirecciones para elevar el nivel técnico y científico de sus investigadores.

Expresó Herrera, que hoy día la sociedad reclama un cambio en la mentalidad del citado organismo, pues alega la Dirección General de la Policía Nacional tiene la responsabilidad de reorientar el DICRIM hacia su misión fundacional, pues asegura que la entidad madre de este organismo no puede permitir que un órgano concebido para investigar y esclarecer delitos, se convierta en sinónimo de miedo y represión.