Radhamés Jiménez acusa al Gobierno del PRM de “estafar al pueblo” con alza de combustibles

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San Francisco de Macorís.– En el marco de la juramentación de nuevos miembros en la Fuerza del Pueblo, el vicepresidente y coordinador político de esa organización, Radhamés Jiménez Peña, calificó al gobierno del PRM como “despiadado e inhumano” y lo acusó de estafar al pueblo con los combustibles.

“El Gobierno le pide sacrificio al pueblo, pero los primeros que deben sacrificarse son ellos, reduciendo la nómina pública parasitaria y las miles de pensiones injustificadas”, expresó.

Jiménez Peña atribuyó sus críticas al aumento desproporcionado de los combustibles y al incumplimiento de la Ley 112-00 de Hidrocarburos.

“En apenas 10 días los combustibles han experimentado un aumento de 15 pesos por galón. Eso es despiadado e inhumano, ya que representa un golpe demoledor para la economía de los más vulnerables del país. Mientras el Gobierno se pasó años comprando petróleo por debajo de los 70 dólares el barril, nunca ajustó los precios conforme a la ley; muy por el contrario, masacran al pueblo con un aumento desmedido, difícil de justificar”, afirmó.

Sostuvo que en los años 2007 y 2008 el mundo fue sacudido por una gran crisis económica y financiera, cuando el precio del barril de petróleo alcanzó los 147 dólares, y el precio más alto de la gasolina prémium fue de 210 pesos por galón.

“Entonces, ¿por qué hoy, estando el barril de petróleo muy por debajo de esos niveles, el galón de gasolina prémium se vende a más de RD$300? Por eso decimos que es una estafa y un abuso contra el pueblo”, cuestionó.

Agregó que la falta de transparencia del Gobierno se evidencia en el manejo de los precios de los combustibles al margen de la ley.

“Ahora el Gobierno le pide al pueblo que se sacrifique, pero el primero que debe hacerlo es el propio Gobierno, reduciendo la nómina pública parasitaria de todas las instituciones, que pagan miles de millones de pesos en ‘botellas’ sin ofrecer ningún servicio a la ciudadanía; y además, eliminando miles de pensiones a personas que no han ofrecido ningún tipo de servicio al Estado dominicano, otorgadas con fines político-clientelares”, señaló el exprocurador general de la República.

Juramentados

Entre los nuevos miembros que pasan a formar filas en el partido liderado por Leonel Fernández figuran: Awilda de la Cruz, Catalino de Jesús Ramírez, Yacaira Morillo, Jenny Solano, Henry Ventura y Jorge Frías.

Durante el recorrido por la provincia Duarte, Jiménez Peña estuvo acompañado por miembros de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, entre ellos Roberto Rosario, Dionis Sánchez, Marcos Cross, Franklin Peña, Andrés Acosta, Altagracia Rosa, Luis Sifres y Francis Candelier, entre otros.