Apagón masivo afecta a República Dominicana

Diversas provincias de la República Dominicana resultaron afectados este lunes por una interrupción en el servicio energético o apagón masivo.

La falla eléctrica se registró alrededor de las 10:53 de la mañana y ha impactado a hogares, comercios e instituciones públicas.

Hasta el momento, las autoridades del sector eléctrico no han ofrecido detalles oficiales sobre las causas del blackout ni el tiempo estimado para la reposición total del servicio.

Se recuerda que el pasado 11 de noviembre de 2025, a la 1:23 de la tarde, el sistema eléctrico nacional fue afectado por un blackout o apagón general, provocado por una falla en la subestación 138/69 kV SPMI–Línea 138 kV SPM-Cumayasa, ocurrida durante la apertura manual de las cuchillas del lado de dicha línea.