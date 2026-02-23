¿Qué se sabe sobre la muerte de Ana Luisa Rosario y las heridas a otras cuatro personas en Villa Mella?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Policía Nacional informó este lunes el apresamiento de un hombre señalado como responsable de ultimar a su expareja sentimental con un arma blanca y de ocasionar heridas a otras cuatro personas, en un hecho ocurrido este domingo en el barrio Primaveral, del sector de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.

El detenido es Francisco Alcántara Terrero, de 48 años, quien fue arrestado en el lugar tras ser impedido de escapar por comunitarios y miembros policiales.

En tanto, la fallecida fue identificada como Ana Luisa Rosario de la Rosa, de 52 años, quien recibió heridas cortocontundentes y golpes en la cabeza, según certificó el médico legista actuante.

Francisco Alcántara TerreroFuente externa

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho ocurrió en horas de la tarde, en el interior de una vivienda ubicada en la manzana 59 del referido sector. Testigos indicaron que la víctima intentó refugiarse en una residencia mientras era perseguida por su agresor, quien le infirió las heridas que posteriormente le provocaron la muerte.

Durante el incidente, otras cuatro personas resultaron heridas al intentar intervenir cuando el agresor trataba de huir de la escena. Los lesionados presentan heridas de arma blanca y traumas diversos, por lo que recibieron atenciones médicas en centros de salud de la zona.

El detenido también presenta una herida en la cabeza, presuntamente ocasionada por moradores del sector que intervinieron tras cometerse el hecho.

La Policía Científica realizó el levantamiento correspondiente en la escena, donde se colectaron evidencias. El arma utilizada no fue recuperada, por lo que se realizan labores de verificación y levantamiento de cámaras de vigilancia para determinar su paradero.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.