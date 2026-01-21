Residentes alertan por contaminación

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Cotuí, Sánchez Ramírez. A más de un mes de que fuera denunciado el preocupante nivel de contaminación en la presa de Hatillo, “el mayor lago tde agua” dulce de las Antillas Mayores, residentes de comunidades cercanas reiteran su llamado de alerta ante la falta de acciones de las autoridades.

Los ciudadanos manifiestan su temor por las posibles consecuencias sanitarias y ambientales que podría generar la coloración verdosa que presenta el embalse, que ha intensificado en algunas zonas. Expresanque la situación podría derivar en brotes de enfermedades que afecten a las familias que dependen directa o de modo indirecto de estas aguas.

En diciembre de 2025, el Ministerio de Medio Ambiente informó que la coloración verde era por una floración de algas, de acuerdo con un levantamiento realizado por la institución, junto a personal del Parque Nacional Aniana Vargas.

No obstante, residentes tomaron muestras del agua por cuenta propia y llevaron a laboratorios para su análisis y tiene alto nivel de contaminación bacteriana y química, coliformes totales, pseudomonas y estreptococos fecales.