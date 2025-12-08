UTESA recinto Dajabón gradúa 112 nuevos profesionales en diferentes facultades

Publicado por Goidy Reyes Creado: Actualizado:

La Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), recinto Dajabón durante una ceremonia de su XVIII Graduación Ordinaria, graduó a 112 nuevos profesionales en diferentes facultades de los cuales 81 eran femeninas y 31 masculinos.

En ingeniería en sistemas computacionales se graduarón 23 nuevos profesionales, en administración de empresas 12, en administración de empresas turísticas y hoteleras 1, en contaduría pública 5, en educación mención ciencias sociales 5, y letras modernas 1, en matemáticas 1, en lenguas modernas 9, y en psicología 55, para un total de 112 graduados.

La Dra. Haydeli Toribio, rectora de UTESA Dajabón dijo a los graduados que han trabajado duro para llegar a este momento y han culminado sus estudios con un proyecto de emprendimiento que pueden ejecutar, donde han sido formados para emprender y que la innovación y el emprendimiento son claves para el progreso y el desarrollo.

“A ustedes le corresponde pensar fuera de la caja de confort,crear soluciones innovadoras y tomar riesgos para hacer que las cosas sucedan. Como líderes del futuro, están llamados a asumir un liderazgo crítico y ético. Según Peter Drucker, "El liderazgo efectivo no se trata de hacer cosas bien, sino de hacer las cosas correctas". Son los encargados de tomar decisiones que impacten positivamente en la sociedad y en el mundo que nos rodea” dijo Haydeli.

La rectora de UTESA Dajabón indicó además que el liderazgo también implica ética y responsabilidad y que los graduados están preparados para utilizar sus competencias, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes para hacer una diferencia positiva en la vida de las personas y en la sociedad.

“Estimados graduandos, hoy se despiden de sus aulas. Mañana, el mundo los recibirá con grandes desafíos. No se conformen con ser buenos profesionales; sean líderes transformadores. Usen la IA para crear empleos. Usen las redes sociales para construir puentes. Y, sobre todo, utilicen su mente crítica y sus valores para forjar una República Dominicana más justa, próspera y humana.

El país está en sus manos. ¡Salgan y lideren con integridad, visión y carácter!

Que en esta Navidad el Niño Jesús nazca en nuestros corazones”, dijo la Dra. Haydeli Toribio.