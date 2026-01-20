La Vega: residentes de El Quemado advierten protestas mensuales por falta de asfaltado

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Residentes de la comunidad El Quemado de esta provincia protestaron denunciando años de abandono y promesas incumplidas por las autoridades.

Decenas de personas, en su mayoría adultos mayores, advirtieron que realizarán protestas mensuales y manifestaciones permanentes hasta ser escuchados por el presidente Luis Abinader y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella.

Afirman que en La Vega no existen autoridades que atiendan sus reclamos.

Denunciaron que, mientras otras comunidades han sido asfaltadas, en El Quemado siguen entre el polvo y el lodo, lo que ha provocado deterioro de viviendas, daños a vehículos, además de accidentes frecuentes. Advirtieron que se mantendrán unidos y en las calles hasta recibir respuestas a sus demandas.

La comunidad rechazó el argumento de la falta de presupuesto y recordó que el Estado dispone de mecanismos de financiamiento, incluidos préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para ejecutar obras.

“Si hay recursos para grandes proyectos, también debe haberlos para El Quemado; nuestra calle es nuestro metro”, expresaron, al exigir la construcción de vías dignas.