Línea de tiempo de Juan Pablo Duarte: fechas importantes

Este 26 de enero se conmemora el 213 aniversario del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte, figura clave en la lucha por la independencia nacional y uno de los padres fundadores de la República Dominicana.

Duarte dedicó su vida a sembrar las ideas de libertad, soberanía y democracia que dieron origen a la nación dominicana. A continuación, una línea del tiempo con algunos de los momentos más importantes de su vida:

26 de enero de 1813: nacimiento

Juan Pablo Duarte nació el 26 de enero de 1813. Según informaciones proporcionadas por el Instituto Duartiano, fue un niño enfermizo, razón por la que fue bautizado apenas nueve días después de su nacimiento.

La casa donde creció pertenecía a la familia Díez, por parte de su madre, Manuela Díez Jiménez. En entrevista con el periódico HOY Digital, Jacinto Pichardo, secretario general del Instituto Duartiano, señaló que es probable que Duarte haya nacido en lo que hoy es el Museo Casa Duarte, ubicado en la calle Isabel la Católica número 308, en la Zona Colonial.

Aunque no existe un documento oficial que lo confirme, se presume que nació allí por la cercanía con la iglesia de Santa Bárbara, donde fue bautizado. Este dato ha cobrado fuerza debido a que sus hermanos fueron bautizados en la Catedral Primada de América, lo que refuerza esta teoría.

1829–1832: viaje a Europa y convicción de luchar por la independencia

Entre 1829 y 1832, Duarte viajó a Europa para estudiar, luego de que las autoridades haitianas clausuraran la universidad en 1823.

Durante este viaje, vivió un incidente en altamar que lo marcó profundamente y lo llevó a reafirmar su convicción de luchar por la independencia dominicana.

En Europa fue testigo de importantes transformaciones sociales y políticas, y conoció de cerca los sistemas de gobierno de países como Francia, Inglaterra y España.

En 1832 regresó a Santo Domingo y encontró a su pueblo en las mismas condiciones en que lo había dejado, pero esta vez volvió con una firme convicción: cada nación debía gobernarse libremente. Fue entonces cuando prometió dar a su patria los mismos “fueros y libertades de Cataluña”.

16 de julio de 1838: fundación de La Trinitaria

Con apenas 25 años, Duarte fundó la sociedad secreta La Trinitaria, el 16 de julio de 1838, con el objetivo de romper las cadenas de dominación impuestas desde el oeste de la isla y crear una nación libre llamada República Dominicana.

Este grupo se organizó en la casa de doña Josefa Pérez de la Paz (Chepita), ubicada en la entonces calle del Arquillo, hoy Arzobispo Nouel.

Para sellar su compromiso, los nueve fundadores realizaron un juramento simbólico: firmaron con su propia sangre y trazaron una cruz junto a cada nombre, en señal de que estaban dispuestos a entregar su vida por la causa.

1843: exilio

En 1843, Duarte y los trinitarios se unieron al movimiento reformista haitiano para derrocar la dictadura de Jean-Pierre Boyer.

Sin embargo, a inicios de agosto de ese mismo año, Duarte, Pedro Alejandrino Pina y Juan Isidro Pérez se vieron obligados a abandonar la isla. Su destino fue primero Curazao y luego Caracas, Venezuela.

27 de febrero de 1844: independencia nacional

El 27 de febrero de 1844, el sueño de Duarte y los trinitarios se hizo realidad con la proclamación de la independencia nacional y el nacimiento de la República Dominicana como nación soberana.

15 de marzo de 1844: regreso a Santo Domingo

Duarte regresó a Santo Domingo el 15 de marzo de 1844 y fue recibido con honores propios de un jefe de Estado: cañonazos, aplausos y ovaciones.

Sin embargo, nunca asumió la presidencia. Su firme creencia en la democracia le impedía aceptar un cargo impuesto. Defendía que el líder de la nación debía ser elegido por el pueblo y no por intereses particulares, según explicó Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, al periódico HOY.

15 de julio de 1876: su último suspiro

Juan Pablo Duarte falleció en Caracas, Venezuela, el 15 de julio de 1876.

De acuerdo con Jacinto Pichardo, secretario general del Instituto Duartiano, en sus últimos momentos, rodeado de familiares, médicos y un sacerdote, Duarte alcanzó a balbucear la palabra “Patria”, dejando en evidencia que su amor por la República Dominicana lo acompañó hasta el final.