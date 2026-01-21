Pecados a nivel social en Día de la Altagracia

Creado: Actualizado:

Los cultos a nivel nacional que en esta fecha el catolicismo celebra en honor a Nuestra Señora de la Altagracia, con énfasis en su santuario de la Basílica de Higüey, llegan a la atención de la sociedad dominicana precedidos ayer de un mensaje episcopal de solidaridad y reclamos de justicia; de críticas a la desigualdad social en reacción a los daños que causan los males para los que la comunidad obispal reclama sanciones ejemplarizantes por su magnitud contra el bien común.

Muy propios de la misión social de la Iglesia y de la tradición de llegar a las fechas de subrayada religiosidad con pronunciamientos de adhesión a quienes sobreviven en la pobreza y en la desesperanza, los prelados levantaron su voz en rechazo a la corrupción, la injusticia en todos los órdenes y la situación de crisis que afecta a una parte de la población que se siente golpeada en su dignidad.

Para la Conferencia del Episcopado, se trata de pecados de dimensión social que en el caso del peculado se traduce en fallas estructurales que privan a los ciudadanos de servicios esenciales , niegan medicinas y violan el derecho a la salud funcionando como barreras contra la participación de los seres humanos en los beneficios del desarrollo y el progreso ostensibles en beneficio de una minoría.

Expresaron de manera particular su sensibilidad ante el extendido fenómeno de la desintegración familiar en el marco de la violencia doméstica que condena a mucha gente a una existencia de dolor y sufrimiento. A su entender los medios de comunicación dominicanos muestran cada día que existe una parte de la sociedad sumergida en unas relaciones dañadas y fragmentadas con ecos de tratamientos discriminatorios que impiden relaciones saludables en el seno de colectividad.

La carta pastoral resultó, en esencia, un firme llamado a fomentar el diálogo entre sectores y liderazgos sociales y políticos, a proteger a los débiles, promover la verdad y superar los egoísmos que socavan la solidaridad para lo cual debe recurrirse a la comunicación de la Internet para mantenerla en las mejores causas de la nación.