Víctor Pichardo e Ito Bisonó coordinan jornada “Verifícate”

Monte Plata. — El presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Víctor Pichardo, encabezó este martes una reunión de planificación junto al dirigente nacional y enlace político Víctor Ito Bisonó, con el propósito de coordinar la jornada de verificación del padrón electoral de ese partido, jornada que se realizará este fin de semana en todos los municipios y distritos de la provincia.

La actividad forma parte del programa nacional “Verifícate”, iniciativa que busca fortalecer, transparentar y actualizar el registro de militantes del PRM en todo el país.

Durante el encuentro, Pichardo destacó la importancia del proceso y el rol que asumirá la provincia en esta etapa nacional.

“Nos reunimos con los equipos territoriales, la juventud, las mujeres, los regidores y todas nuestras autoridades para establecer un plan de acción que nos permita verificar cada miembro del partido. Con este trabajo aseguramos un padrón sólido y actualizado de cara a los próximos procesos electorales”, afirmó.

El dirigente sostuvo que el PRM se ha consolidado como la principal fuerza política tanto a nivel nacional como en Monte Plata, y exhortó a la dirigencia a lanzarse a las calles para garantizar el éxito de la jornada. Asimismo, destacó las inversiones del Gobierno en carreteras, hospitales, escuelas y entrega de títulos de propiedad, afirmando que la provincia “hoy muestra un desarrollo sin precedentes”.

De su lado, Víctor Ito Bisonó valoró el compromiso de la dirigencia provincial y subrayó que la verificación es esencial para mantener la estructura partidaria en condiciones óptimas.

“Monte Plata demuestra una vez más su compromiso con el fortalecimiento institucional del PRM. Esta estructura unificada garantiza un padrón robusto para los retos electorales por venir”, expresó.

Bisonó resaltó que la jornada nacional ya ha registrado más de 100 mil militantes verificados en un solo fin de semana, lo que refleja el entusiasmo de la base del PRM. También llamó a los dirigentes a aprovechar las herramientas tecnológicas y sistemas de inteligencia artificial incorporados en esta etapa de modernización partidaria.

Como parte del encuentro, se explicaron los métodos de inscripción digital, actualización de datos y confirmación de militantes dentro del programa “Verifícate”.

Además, se exhortó a los simpatizantes y nuevos integrantes a verificarse e inscribirse, destacando la importancia de mantener un padrón moderno, confiable y transparente para los próximos procesos internos y electorales.

A la reunión asistieron presidentes municipales, coordinadores territoriales y dirigentes sectoriales, quienes reiteraron su compromiso con el fortalecimiento del PRM en Monte Plata. Entre los presentes estuvieron: Rafaela Javier Gomera, gobernadora provincial; Pedro Tineo, senador; los dirigentes Anderson de los Santos, Rafael De Luna y Santiago Manzueta, entre otros. Así como directores de distritos municipales, regidores y miembros de la estructura operativa del partido.

Pichardo y Bisonó coincidieron en que este proceso permitirá depurar, organizar y ampliar la matrícula partidaria, garantizando que el PRM llegue fortalecido a los compromisos electorales de 2028.