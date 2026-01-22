Elevan oración por la salud de Ramón Alburquerque en Peralvillo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Monte Plata.– El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario y presidente provincial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Monte Plata, Víctor Pichardo, elevó una oración por la salud del expresidente del Senado, Ramón Alburquerque, con motivo de la celebración del Día de Nuestra Señora de la Altagracia.

Pichardo hizo la petición durante una actividad religiosa y cultural realizada en el municipio de Peralvillo, en el marco de sus fiestas patronales, donde se congregaron autoridades locales, dirigentes comunitarios y feligreses.

En la actividad, el funcionario fue reconocido con una placa de agradecimiento por el apoyo constante brindado al deporte en la provincia Monte Plata, destacando su compromiso con el desarrollo de la juventud, y el fortalecimiento de las actividades deportivas en la demarcación.

El acto formó parte de las celebraciones patronales, que incluyeron expresiones culturales y religiosas en honor a la Virgen de la Altagracia.

Sobre estado de salud de Ramón Alburquerque

Ramón Alburquerque arribó la tarde del lunes 19 a suelo dominicano tras recibir tratamiento por cáncer de hígado en Estados Unidos.

El también ingeniero químico nuclear llegó al país a bordo de un avión ambulancia, que aterrizó a las 7:23 de la noche en la terminal Doctor Joaquín Balaguer (El Higüero), y de inmediato trasladado al Centro de Diagnóstico y Medicina Avanzada y Telemedicina (CEDIMAT), ubicado en la Plaza de la Salud.