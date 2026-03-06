Ramfis Trujillo hará periplo en EE. UU. este fin de semana

Publicado por Ramón Mercedes Creado: Actualizado:

Nueva York. El presidente del Partido Esperanza Democrática (PED), Ramfis Domínguez-Trujillo, agotará un periplo este fin de semana por los estados de Nueva York, Nueva Jersey y Pensilvania, para sostener encuentros con dirigentes y militantes de la organización, así como con empresarios, profesionales, miembros de la comunidad y ciudadanos comunes.

Ramfis estará este viernes en Perth Amboy, NJ, a las 7:00 p. m., en el restaurante Clásico, ubicado en el 233 de la avenida New Brunswick, NJ. Más información: Nicanor Guzmán, 201-658-1039, y Francisca Cepeda, 732-824-9283.

Este sábado, en Hazleton, Pensilvania, a las 2:00 p. m., en el 131 W de la calle Broad. Más información: Raúl Sánchez, 570-436-5754; Maricela Ramírez, 570-401-2050; y José Luis Fernández, 570-436-2757.

Y este domingo, a las 3:00 p. m., en el local de la organización, ubicado en el 410 E de la avenida Tremont, entre las avenidas Webster y Park, en El Bronx, para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Más información: Noelia Cabral, 347-299-2305.

El partido de Ramfis es señalado como la cuarta fuerza política nacional, según la encuestadora Gallup.

En diciembre pasado, el próximo candidato presidencial por el PED, visitó el estado de Rhode Island, reuniéndose con dirigentes, militantes y simpatizantes de su organización, y con diferentes sectores de la comunidad quisqueyana, para reafirmar el estrecho lazo que une a su partido con la comunidad quisqueyana en el exterior, indica un documento de prensa.

En las elecciones pasadas, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) obtuvo el 58,69 %, Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo (FP) el 27,39 %, y Abel Martínez y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) el 10,75 % de los votos.

Después de ellos, el único partido que logró más del 1 % fue el de Ramfis Trujillo, quien ha enarbolado un fuerte discurso nacionalista.

La JCE reconoce como partidos mayoritarios a los que obtienen al menos el 5 % de los votos en las elecciones presidenciales.

Aunque la organización de Trujillo sale del ruedo como minoritaria, se impone a las otras entidades políticas, figurando solo detrás de los tres grandes partidos dominicanos (PRM, FP y PLD).