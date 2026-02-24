El Gobierno investiga las causas del apagón; descartan mano humana en el origen de la falla

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El Ministro de Energía y Minas, Joel Santos, anunció que las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para determinar las causas que provocaron la interrupción del servicio eléctrico ocurrida ayer. Reveló que tras restablecer el sistema al 100% cerca de la medianoche de ayer lunes, se ha activado el Comité de Análisis de Fallas para rendir un informe detallado a la población.

Santos explicó que el protocolo de respuesta se encuentra ahora en su segunda fase. "Estamos trabajando en la investigación para determinar cuáles fueron las razones que crearon la falla e informar debidamente a la población", señaló esta mañana a responder preguntas a los periodistas.

Al ser cuestionado sobre las diferencias entre este apagón y el ocurrido el pasado mes de noviembre 2025, Santos aclaró que se trata de incidentes distintos. Mientras que el evento anterior tuvo un origen vinculado a la acción humana, los indicios preliminares de este suceso apuntan a una dirección diferente.

"En este caso, no hay una acción humana en el origen. Fue en otra localidad, afectando una línea de transmisión de 138 kV", precisó Santos, aunque advirtió que al tratarse de una "cadena de eventos", se debe analizar cada eslabón antes de emitir conclusiones finales.

“La población debe tener la certeza de que vamos a dar los resultados y de que estamos trabajando en este sentido”, resaltó a la vez de lamentar las incomodidades por la interrupción del servicio eléctrico para la población.

En otro orden, el ministro aseguró que el país cuenta con suficiente oferta de energía para suplir la demanda nacional, descartando de manera que el incidente se debiera a un déficit de energía.