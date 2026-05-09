Proyecto de ley busca regular la IA en República Dominicana

Publicado por Kelvin Pascual Creado: Actualizado:

Para que la República Dominicana aproveche todo el potencial que ofrece la inteligencia artificial (IA) es necesario que el país cuente con una regulación, de acuerdo a panelistas que participaron en el “Foro República Dominicana ante la gobernanza digital".

De acuerdo al diputado Tobías Crespo, quien es autor de un proyecto de ley para regular los sistemas de IA y sus aplicaciones, se debe crear una política estratégica nacional, capacitar personas y crear incentivos para mipymes que implementen fábricas de desarrollo de softwares, para aplicarlos en las diferentes áreas de la economía.

Además, agregó, crear mecanismos para la inversión extranjera, para que haya interés en el tema en el país.

Aunque entiende que hay aspectos de desafíos éticos y morales que tiene la IA.

“Se deben indentificar los retos de alta tecnología que puedan afectar derechos, como el de seguridad ciudadana”, dijo.

Precisó que el proyecto de regulación que ha depositado en el Congreso toma en cuenta la protección de los derechos de los usuarios.

El legislador entiende que aunque hay leyes que pueden regular actualmente, hay que crear una nueva normativa para el tema de la inteligencia artificial.

Mientras que Silverio Del Orbe, director de UASD virtual, precisó que tener una regulación es mandatorio, porque es lo único que garantiza que el país pueda dar el salto cuántico para el desarrollo de la IA.

“Para el país dar el salto de desarrollo necesita montarse en el barco de la investigación profunda con IA y para eso se necesita regular”, apuntó.

Del Orbe también indicó que se debe usar la IA para producir datos, no solo consumirla.