Psiquiatra revela los trastornos mentales más frecuentes en la población dominicana

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Durante su participación en el programa Telematutino 11, el médico psiquiatra Secundino Palacios destacó que todos los seres humanos son susceptibles de padecer alteraciones mentales, ya que el cerebro es el órgano donde se construyen las ideas y pensamientos.

“El cerebro es donde se generan las ideas, y por eso todos podemos sufrir alteraciones mentales”, afirmó el especialista, al explicar que la depresión, la ansiedad y el estrés se relacionan con desequilibrios en neurotransmisores como la dopamina, serotonina y noradrenalina.

El doctor advirtió que el deterioro de la familia, el aumento de divorcios y la pérdida de valores en la escuela y la sociedad están debilitando la estructura social dominicana.

Entrevista: Dr. Secundino Palacios, Médico Psicriatra

“No hay sociedades fuertes con familias débiles”, subrayó, insistiendo en que la convivencia pacífica depende de cada ciudadano y no solo de las fuerzas de seguridad.

Sobre el impacto de las redes sociales, Palacios alertó: “Las plataformas digitales pueden promover antivalores y facilitar el crimen organizado si no se usan con responsabilidad”.

Finalmente, llamó a rescatar la ética en la medicina y rechazó la eutanasia: “El rol del médico es preservar la vida, no decidir cuándo termina”.