Empatía: el hábito que puede cambiar tus relaciones

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La empatía es la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás, y según la ONUDD (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito), es una habilidad esencial para construir sociedades más justas, pacíficas y solidarias. Practicarla de forma consciente puede mejorar la salud mental, reducir el acoso y fortalecer las relaciones personales y laborales.

¿Qué es la empatía?

Es la habilidad de ver las cosas desde la perspectiva del otro en lugar de la propia.

Permite expresar compasión, es decir, la motivación para actuar ante el sufrimiento ajeno.

Es clave para el bienestar mental y físico, ya que fomenta la conciencia de uno mismo y la receptividad hacia los demás.

Importancia de la empatía

Relaciones saludables: fortalece la comunicación en la familia, la comunidad y el trabajo.

Prevención de riesgos: ayuda a proteger contra el abuso de sustancias y otros comportamientos dañinos.

Conciencia social: reduce el acoso, los prejuicios y el racismo.

Sociedades pacíficas: sienta las bases de comunidades justas y compasivas.

Cómo se cultiva la empatía

Escucha activa: prestar atención genuina a lo que otros dicen y sienten.

Validación emocional: reconocer las emociones del otro sin juzgar.

Perspectiva compartida: intentar comprender cómo se siente alguien en su contexto.

Práctica constante: como cualquier hábito, requiere repetición y compromiso.

Impacto en la vida cotidiana

En la familia, ayuda a resolver conflictos con comprensión.

En el trabajo, fomenta equipos más cohesionados y productivos.

En la sociedad, impulsa la solidaridad y la cooperación frente a problemas comunes.