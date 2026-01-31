Obras Públicas
Puente Flotante cerrado por dos horas
El cierre se efectuará en el horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informa a la ciudadanía que hoy el Puente Flotante sobre el río Ozama permanecerá cerrado al tránsito vehicular durante dos horas, a fin de permitir el paso seguro de una embarcación.
La entidad señala en un documento de prensa que el cierre se efectuará en el horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. Durante este período, la embarcación M/T Atlantis 2, navegará río arriba con destino a las instalaciones del astillero Joseph Industrial Development Corp. S.R.L.
El País
Hoy
Dijo que la información se ofrece con el propósito de que la población en general, y especialmente quienes utilizan el Puente Flotante, puedan tomar las previsiones necesarias.