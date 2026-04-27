Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La mañana de este lunes, durante la continuación de la audiencia preliminar por el caso del colapso del Jet Set, se registró un incidente en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva que terminó en agresión física.

El hecho involucró al comunicador Jhossan Capell y a José Luis Custodio, familiar de víctimas de la tragedia en la que murieron 236 personas y más de cien resultaron heridas.

Según lo observado en videos que circulan, Capell se encontraba defendiendo a la familia Espaillat -acusada en el caso- cuando Custodio, quien perdió cuatro parientes en el hecho, intervino. En medio del intercambio, el comunicador le propinó una bofetada.

Caso Jet Set: (escaló a golpes) Video del incidente entre familiar de víctimas y comunicador

Previo a la agresión, Capell expresó: “Dios estaba con la familia Espaillat, aquí hay muchos atrapa cheles. Este país le debe mucho a esa familia, y los medios de comunicación también”.

Tras el altercado, se le escucha decir: “Váyase de ahí (…) usted está loco”.

Custodio confirmó que, entre sus pérdidas se encuentra un hijo, y sostuvo que su postura responde a la defensa de las víctimas.

“Yo estoy en defensa de los 236 que murieron ahí”, indicó, al tiempo que cuestionó el proceso judicial.

En tanto, en las imágenes se observa que Custodio resultó con un rasguño en la nariz tras la agresión.