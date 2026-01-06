Quién es Geanilda Vásquez, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, dispuso una serie de cambios en el tren gubernamental mediante el Decreto núm. 2-26, con nuevas designaciones en los sectores agropecuario, fiscal, de género y de políticas sociales, como parte de una reorganización administrativa para el período de gobierno en curso.

Entre esos cambios está la designación de Geanilda Vásquez como coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales.

Quién es Geanilda Vásquez

Geanilda Vásquez nació en Moca, son sus padres Diego Vásquez (fallecido) y Mónica Almanzar, es madre de tres hijos Frangie, Marielle y Diego Vásquez Vásquez.y su adorado nieto Manuel Alejandro.

Abogada, Notario, Asesora empresarial, empresaria y política, con una personalidad versátil, tenaz y trabajadora. Su disciplina y enfoque le ha llevado a alcanzar grandes logros en el derecho, área de seguros, finanzas, sector energético y sector agropecuario. Estas experiencias le han acreditado una vida de éxito donde ha aprovechado al máximo todas las oportunidades.

Es Doctora en Derecho de formación, con especialidad en el área civil y comercial, legislación de tierras y legislación de seguros. Ha realizado varios diplomados, postgrados, especializaciones en Alta Gerencia y Gerencia Integral, con maestría en Gerencia Pública. Su vocación política la llevó a realizar estudios de Postgrado en Ciencias Políticas, Marketing Gubernamental, Marketing Político, Gerencia de Procesos, tanto en universidades locales como internacionales, actualmente cursa conjuntamente otra maestría en gestión pública y un Doctorado en Sociedad Democrática, Estado y Derecho.

Incursionó en el sector privado fungiendo comenzando como vendedora de seguros y en área publica en Seguros San Rafael, donde llegó a la máxima posición de administradora. Más tarde se desempeñó como Gerente de Seguros del Banco de Reservas de la República Dominicana, impulsando desde allí la creación de Seguros Banreservas. Toda esta experiencia le dio el punto de partida para la creación de su propia firma de consultoría y corretaje de seguros, Vásquez Asociados la cual conserva hasta la fecha.

En el área financiera asumió la administración del Centro de Préstamos e Inversiones (CEMPRISA), llegando a colocar una cartera de clientes importante en el mercado financiero.

En el sector energético fue miembro del Consejo de Administración de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en donde se distinguió en sus aportes al proyecto de fibra óptica y autopistas eléctricas y luego fue Vice-Presidenta del Consejo de Administración de EDENORTE.

Fue productora del programa Entre Líneas, por doce años consecutivos, participó como miembro del staff de panelistas del programa Entre Políticos, que se transmite en el canal 37, y participó en el programa de campaña “Unidos para ganar”, que se transmite por la Z101.3 FM

En el sector agropecuario dirige la empresa Proyecto Diego Vásquez, que se dedica a la producción avícola y agrícola, la cual produce más de un millón de pollos al año, es Directora Avícola de Confenagro, miembro de su Concejo, vicepresidente de Confenagro Mujer. y miembro del patronato de la Feria Ganadera.

Trayectoria política:

En su trayectoria política dentro del PRD, demostró su gran capacidad de trabajo, accediendo a la Secretaría Nacional de Organización, escalando peldaño a peldaño en las diferentes posiciones desde Coordinadora Municipal, Provincial y finalmente miembro de la Comisión Ejecutiva y Presidenta Regional, llegando a ser la primera mujer que desempeñó el puesto de Secretaria Nacional de Organización.

En el año 2006, ganó como regidora en el Distrito Nacional, resultó victoriosa en el 80% de las 53 zonas que componen la estructura política del PRD en la Capital. Su especialización en Gerencia Pública y su experiencia en el área municipal, la colocó en la Secretaría General de la Asociación de Concejales de la República Dominicana.

En el año 2012, funge como Secretaria de Organización del Partido Revolucionario Mayoritario, que luego fue aprobado como Partido Revolucionario Moderno, (PRM) como fundadora y principal promotora, fue su primera PRESIDENTA EN FUNCIONES.

En el año 2014 lanza su precandidatura a la Presidencia de la República, convirtiéndose en la primera mujer que convenciona a una candidatura presidencial, en ese partido, consiguiendo un amplio respeto de todos sus compañeros.

En el año 2016, es Coordinadora de campaña adjunta de la candidatura presidencial del Partido Revolucionario Moderno, que alcanzó el 2do. Lugar en las elecciones Nacionales, convirtiéndose en el principal partido de oposición de la República Dominicana.

En el año 2018, aspiró a la presidencia del Partido Revolucionario Moderno, quedando en 2do, lugar, en una convención, fue designada Secretaria Nacional de los Frentes Sectoriales, Miembro de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, y miembro de la Comisión de Estrategia

En la campaña, en el 2019, se desempeñó, como vocera de campaña, miembro del equipo de campaña, a pesar del covid 19, accionó activamente, coadyuvando al éxito a nivel municipal, congresual y finalmente presidencial

En el año 2020, con la llegada al poder, del PRM, fue miembro del consejo de ministros, como Ministra de Estado Sin Cartera de la Presidencia, en donde dio soporte a los compromisos asumidos por el presidente, tanto en los consejos de gobiernos, como en las reuniones con Juntas de vecinos y sociedad civil, fue enlace de la Federación de comerciantes con el poder ejecutivo, la Asociación de Industriales, trabajo activamente con las gobernadoras y alcaldes de todo el país.