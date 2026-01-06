Francisco Olivero Espaillat Bencosme, nuevo ministro de Agricultura en sustitución de Limber Cruz

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente de la República, Luis Abinader, designó mediante el decreto número 2-26 a Francisco Olivero Espaillat Bencosme como nuevo ministro de Agricultura, en sustitución de Limber Cruz.

La designación forma parte de los cambios realizados por el Poder Ejecutivo en distintas áreas del Gobierno, con el objetivo de fortalecer la gestión pública y dar continuidad a las políticas agropecuarias del país.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles adicionales sobre las nuevas funciones que asumirá Limber Cruz tras su salida del cargo.