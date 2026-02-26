Radar Doppler en el Complejo Aeronáutico Dominicano: datos clave que debes conocer

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El presidente Luis Abinader inauguró este miércoles el radar meteorológico Doppler banda C, de doble polarización y estado sólido, en el Complejo Aeronáutico Dominicano, una infraestructura que permitirá a las autoridades ampliar la cobertura del sistema meteorológico nacional y fortalecer la seguridad operacional en el espacio aéreo dominicano.

A continuación, te compartimos algunos datos clave:

Se completa triangulación de información

Con la puesta en operación del radar meteorológico Doppler Banda C en este Complejo Aeronáutico Dominicano, según destacó el director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Igor Rodríguez Durán, se completa la triangulación de información de todo el territorio dominicano.

“Este radar WRS300, de doble polarización y estado sólido, tiene una cobertura efectiva de 250 kilómetros y puede alcanzar hasta los 400 kilómetros. En el año 2022 fue instalado el primer radar en el Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y en mayo del pasado año el segundo en la loma Isabel de Torres, en Puerto Plata. Hoy consolidamos un sistema integral de vigilancia meteorológica al servicio del país”, añadió el director general del IDAC.

Indicó que, para la aviación, su impacto es determinante en la seguridad operacional, ya que fortalece la toma de decisiones de pilotos y controladores aéreos, los procesos de despegue y aterrizaje, la anticipación de condiciones meteorológicas adversas, intensidad y distribución de la lluvia, además de la dirección y velocidad del viento.

Inversión y acceso al servidor de los radares

De igual manera, Rodríguez Durán señaló que para la instalación del radar se requirió una inversión de RD$250 millones, y que tanto el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) como la Fuerza Aérea Dominicana tienen acceso al servidor, lo que les permitirá realizar sus operaciones en menor tiempo y con mayor calidad.

Gloria Ceballos y Juan Manuel Méndez valoran beneficios del sistema de radares

Los directores del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y del Instituto Dominicano de Meteorología, Juan Manuel Méndez y Gloria Ceballos, respectivamente, valoraron lo beneficioso de este sistema de radares de predicción meteorológica, para tener un mejor control de información en ese sentido durante las temporadas ciclónicas y los eventos naturales que constantemente se registran en el país.

“Este es radar Doppler banda C, que hoy se inauguró en el Aeropuerto Internacional de las Américas. Va a ser fundamental a las alertas tempranas cuando tenemos un evento hidrometeorológico extremo que puede afectar el territorio nacional”, dijo Ceballos.

Continuó: “Por ejemplo, las situaciones que se presentaron en noviembre del 2022 y en noviembre del 2023, si hubiésemos contado con este radar, podríamos ver bien focalizado hacia dónde se dirigía ese campo nuboso. O sea, que va a ser muy útil para nosotros en el Indomet para hacer esos pronósticos de muy corto plazo”.

La mayor y más inteligente inversión en equipamiento

“La aviación civil de la República Dominicana ha recibido, durante la gestión del presidente Luis Abinader, la mayor y más inteligente inversión en equipamiento, tecnología y capacitación de los equipos técnico y administrativo, que cada día trabajan para garantizar operaciones seguras en el país”, sostuvo Rodríguez Durán.

Quiénes participaron en la inauguración

A la inauguración del radar meteorológico Doppler Banda C asistieron el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la subdirectora general del IDAC, Paola Aimée Plá Puello; el senador de la provincia Santo Domingo, Antonio Manuel Taveras; la gobernadora de la provincia Santo Domingo, Lucrecia Santana Leyba, y el alcalde del municipio Boca Chica, Ramón Candelario Santana.

Además, dijeron presente en el importante acto el presidente de la Junta de Aviación Civil, Héctor Porcella; el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo; el comandante general de la Fuerza Aérea de República Dominicana, mayor general piloto Floreal Suárez Martínez, y el director general del Cesac, general de brigada piloto Enmanuel Souffront Tamayo.

Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Pilotos (ANP), capitán Eugenio de Marchena Espada; el reverendo padre Milcíades Florentino, quien bendijo el acto; operadores dominicanos, colaboradores del IDAC e invitados especiales.