Radhamés Silverio propone transformar la UASD en una universidad conectada y moderna

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El doctor Radhamés Silverio planteó la necesidad de impulsar una transformación integral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), orientada a convertirla en una institución más moderna, ágil e innovadora, mediante la incorporación estratégica de tecnologías emergentes y una gestión basada en datos.

“Hoy no venimos a hablar únicamente de tecnología, venimos a hablar de transformación”, expresó Silverio al encabezar el taller “UASD Conectada: Transformación Digital para una Universidad más moderna, ágil e innovadora”.

La actividad reunió a docentes de la Escuela de Informática, estudiantes y personal técnico de distintos recintos y centros regionales, entre ellos San Francisco de Macorís, Barahona, San Juan de la Maguana, Baní y San Pedro de Macorís, además de la sede central, lo que evidenció el alcance nacional de la iniciativa.

Durante su intervención, Silverio subrayó que la transformación digital trasciende la simple adopción de herramientas tecnológicas, al implicar un cambio estructural en la cultura universitaria y en la forma de gestionar el conocimiento. “Transformar digitalmente la universidad no significa únicamente convertir procesos en digitales; significa repensarla en su esencia, cultura y propósito”, afirmó.

El encuentro contó con la participación de representantes del ámbito académico, tecnológico y empresarial, entre ellos el rector del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Jimmy Rosario; el vicerrector de Investigación e Innovación de la Universidad Federico Henríquez y Carvajal (UFHEC), Darwin Muñoz; y el presidente de la Cámara de Comercio de la provincia Peravia, Francisco Pérez.

También participaron el ingeniero Rafael Morillo, CEO de WRB, SRL, así como representantes del capítulo local del Project Management Institute República Dominicana.

La jornada incluyó conferencias magistrales y mesas de trabajo colaborativas orientadas a identificar oportunidades para fortalecer la integración tecnológica en los procesos académicos, investigativos y administrativos de la academia.

En el desarrollo del taller intervinieron especialistas del área tecnológica, quienes promovieron un espacio participativo enfocado en la formulación de propuestas concretas.El objetivo central fue involucrar al profesorado en el proceso de transformación digital, reconociendo el papel estratégico de las áreas tecnológicas en la modernización institucional.

Como resultado, se elaboró una propuesta para el desarrollo de un ecosistema digital universitario, sustentado en la integración de plataformas, el fortalecimiento de competencias digitales, la optimización de procesos y la promoción de una cultura de innovación continua.

Silverio afirmó que la meta es avanzar hacia una universidad más eficiente y conectada, donde la tecnología contribuya a elevar la calidad de la docencia, fortalecer la investigación y ampliar las oportunidades para los estudiantes. “La universidad se transforma a través de su gente; la tecnología debe estar al servicio del bienestar y desarrollo del talento humano”, sostuvo.

La iniciativa se enmarca en la visión de Universidad 5.0, orientada a consolidar una institución capaz de integrar inteligencia artificial, analítica de datos y educación digital, como pilares del desarrollo académico, científico y social del país, reforzando el rol de la UASD como referente de innovación en la educación superior dominicana.