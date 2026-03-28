Asjana David presenta su plan de gestión ante gremios de la UASD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El aspirante a rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) para el período 2026-2030, doctor Jorge Asjana David, expuso el plan de gobierno que implementaría a partir de julio, durante un conversatorio auspiciado por los gremios Faprouasd y Asodemu.

Asjana David enfatizó que entre los ejes de su programa de gestión figuran la internacionalización, la calidad de la docencia, la mejora en la calidad de vida de la familia uasdiana, así como la descentralización de los recintos, centros y subcentros de la UASD en toda la geografía nacional.

Reafirmó su compromiso de trabajar inspirado en la excelencia para convertir la Primada de América en la primera de América, lo que, a su juicio, se logra con la unidad de profesores, estudiantes y empleados en torno a un propósito común.

El aspirante a rector estuvo acompañado por los doctores Rosel Fernández, candidata a la Vicerrectoría Docente; Antonio Ciriaco, candidato a la Vicerrectoría Administrativa; Juana Encarnación, candidata a la Vicerrectoría de Investigación y Postgrado; así como Lorenzo Vargas y Gerardo Roa, ambos aspirantes a la Vicerrectoría de Extensión.